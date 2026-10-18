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Главная Новости дня Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты

Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты

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18 октября 2026 10:22
Протесты в Европе: столкновения с полицией в Албании, Италии и Бельгии Reuters
Протестующие в Албании. Фото: Reuters

В субботу, 17 октября, в нескольких европейских странах прошли массовые акции, вызванные политической ситуацией, ростом стоимости жизни и социальными проблемами. В Албании, Италии и Бельгии протесты в отдельных городах переросли в столкновения с правоохранительными органами. В Португалии же состоялся марш без столкновений.

О событиях в Албании и Португалии сообщило агентство Reuters, о беспорядках в Италии — Associated Press, а ситуацию в Бельгии осветил Euronews, передает Новини.LIVE.

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Албания: студенты требуют отставки премьера

В Тиране пятый день продолжаются студенческие протесты с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Демонстрации вызваны недовольством коррупцией, нехваткой рабочих мест и качеством образования.

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Пожары и протестующие в Албании. Фото: Reuters

Во время столкновений протестующие поджигали правительственные здания и банки и бросали камни в полицию.

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Протесты в Албании. Фото: Reuters

Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. По данным Reuters, журналисты также обнаружили на месте событий шарики, похожие на резиновые, а глава полиции не стал отрицать их использование.

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"Прошло 13 лет коррупции и 13 лет бездействия и пустых обещаний. Итак, чаша переполнилась, и мы здесь, чтобы защитить свои права", — заявил 22-летний студент-медик Юри Тауллаху.

Италия: погромы в центре Милана

В Милане марш против войн и роста стоимости жизни сначала проходил мирно, однако впоследствии часть участников начала бросать в полицию камни и другие предметы, поджигать баррикады и грабить магазины.

Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты - фото 3
Протесты в Италии. Фото: Reuters

Из-за беспорядков опустели площадь Пьяцца-дель-Дуомо и роскошная торговая галерея в центре города.

Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты - фото 4
Протесты в Италии. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила насилие:

"Демонстрация — это наше право. Поджигать наши города — нет".

Мэр Милана Джузеппе Сала признал, что причины недовольства людей понятны, но подчеркнул, что это не оправдывает нападения на правоохранителей и повреждение городского имущества.

Португалия: марш против роста стоимости жилья

В Лиссабоне десятки тысяч человек вышли на марш против роста стоимости жизни и усугубления жилищного кризиса. Акцию организовал крупнейший профсоюз страны CGTP. Полиция не обнародовала собственную оценку количества участников.

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Марш в Португалии. Фото: Reuters

Протестующие заявляли, что зарплаты не поспевают за ценами на жилье и повседневными расходами. Демонстрация прошла на фоне широкого недовольства жилищной ситуацией в стране. Reuters также сообщало, что в сентябре инфляция в Португалии достигла 3,6%, а цены на топливо за год выросли на 15%.

Бельгия: полиция применила слезоточивый газ и водометы

В Брюсселе и Льеже демонстрации против высокой стоимости жизни сопровождались столкновениями с полицией.

Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты - фото 6
Протестующие в масках. Фото: Reuters

В столице молодежь бросала бутылки и другие предметы в правоохранителей в районе Бурс, после чего полиция применила слезоточивый газ.

Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты - фото 7
Протестующие в Бельгии. Фото: Reuters

В Льеже для разгона небольших групп протестующих использовали водометы.

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтен заявил, что события вышли за рамки обычных демонстраций. Он назвал их "чистым и простым насилием" и сообщил, что власти будут принимать меры для восстановления порядка.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 октября во Франции прошли массовые протесты из-за роста стоимости жизни и цен на топливо. К демонстрациям присоединились школьники, студенты, профсоюзы фермеров и представители движения "желтых жилетов". По оценкам властей, акции собрали около 550 тысяч человек в разных городах страны.

Как сообщали Новини.LIVE, эти мирные протесты переросли в стычки между полицией и митингующими. Беспорядки стали одними из самых серьезных в стране за последние годы.

Италия Португалия протесты Европа Бельгия Албания
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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