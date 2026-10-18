Столкновения против более дорогой жизни и коррупции: Европу охватили протесты
В субботу, 17 октября, в нескольких европейских странах прошли массовые акции, вызванные политической ситуацией, ростом стоимости жизни и социальными проблемами. В Албании, Италии и Бельгии протесты в отдельных городах переросли в столкновения с правоохранительными органами. В Португалии же состоялся марш без столкновений.
О событиях в Албании и Португалии сообщило агентство Reuters, о беспорядках в Италии — Associated Press, а ситуацию в Бельгии осветил Euronews, передает Новини.LIVE.
Албания: студенты требуют отставки премьера
В Тиране пятый день продолжаются студенческие протесты с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Демонстрации вызваны недовольством коррупцией, нехваткой рабочих мест и качеством образования.
Во время столкновений протестующие поджигали правительственные здания и банки и бросали камни в полицию.
Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. По данным Reuters, журналисты также обнаружили на месте событий шарики, похожие на резиновые, а глава полиции не стал отрицать их использование.
"Прошло 13 лет коррупции и 13 лет бездействия и пустых обещаний. Итак, чаша переполнилась, и мы здесь, чтобы защитить свои права", — заявил 22-летний студент-медик Юри Тауллаху.
Италия: погромы в центре Милана
В Милане марш против войн и роста стоимости жизни сначала проходил мирно, однако впоследствии часть участников начала бросать в полицию камни и другие предметы, поджигать баррикады и грабить магазины.
Из-за беспорядков опустели площадь Пьяцца-дель-Дуомо и роскошная торговая галерея в центре города.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила насилие:
"Демонстрация — это наше право. Поджигать наши города — нет".
Мэр Милана Джузеппе Сала признал, что причины недовольства людей понятны, но подчеркнул, что это не оправдывает нападения на правоохранителей и повреждение городского имущества.
Португалия: марш против роста стоимости жилья
В Лиссабоне десятки тысяч человек вышли на марш против роста стоимости жизни и усугубления жилищного кризиса. Акцию организовал крупнейший профсоюз страны CGTP. Полиция не обнародовала собственную оценку количества участников.
Протестующие заявляли, что зарплаты не поспевают за ценами на жилье и повседневными расходами. Демонстрация прошла на фоне широкого недовольства жилищной ситуацией в стране. Reuters также сообщало, что в сентябре инфляция в Португалии достигла 3,6%, а цены на топливо за год выросли на 15%.
Бельгия: полиция применила слезоточивый газ и водометы
В Брюсселе и Льеже демонстрации против высокой стоимости жизни сопровождались столкновениями с полицией.
В столице молодежь бросала бутылки и другие предметы в правоохранителей в районе Бурс, после чего полиция применила слезоточивый газ.
В Льеже для разгона небольших групп протестующих использовали водометы.
Министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтен заявил, что события вышли за рамки обычных демонстраций. Он назвал их "чистым и простым насилием" и сообщил, что власти будут принимать меры для восстановления порядка.
Как сообщали Новини.LIVE, 17 октября во Франции прошли массовые протесты из-за роста стоимости жизни и цен на топливо. К демонстрациям присоединились школьники, студенты, профсоюзы фермеров и представители движения "желтых жилетов". По оценкам властей, акции собрали около 550 тысяч человек в разных городах страны.
Как сообщали Новини.LIVE, эти мирные протесты переросли в стычки между полицией и митингующими. Беспорядки стали одними из самых серьезных в стране за последние годы.