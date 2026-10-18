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Головна Новини дня Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести

Ua ru
18 жовтня 2026 10:22
Протести в Європі: сутички з поліцією в Албанії, Італії та Бельгії Reuters
Протестувальники в Албанії. Фото: Reuters

У суботу, 17 жовтня, в кількох європейських країнах відбулися масові акції через політичну ситуацію, зростання вартості життя та соціальні проблеми. В Албанії, Італії та Бельгії протести в окремих містах переросли в зіткнення з правоохоронцями. Натомість у Португалії відбувся марш без сутичок.

Про події в Албанії та Португалії повідомило Reuters, про заворушення в Італії — Associated Press, а ситуацію в Бельгії висвітлив Euronews, передає Новини.LIVE.

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Албанія: студенти вимагають відставки прем’єра

У Тирані п’ятий день тривали студентські протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами.  Демонстрації спричинили невдоволення корупцією, нестачею робочих місць і якістю освіти.

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 1
Пожежі і протестувальники в Албанії. Фото: Reuters

Під час зіткнень протестувальники підпалювали урядові будівлі та банки й кидали каміння в поліцію. 

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 2
Протести в Албанії. Фото: Reuters

Правоохоронці застосовували сльозогінний газ і водомети. За даними Reuters, журналісти також виявили на місці подій кульки, схожі на гумові, а керівник поліції не став заперечувати їх використання.

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"Минуло 13 років корупції та 13 років бездіяльності та порожніх обіцянок. Отже, банка наповнена, і ми тут, щоб захистити свої права", — заявив 22-річний студент-медик Юрі Тауллаху.

Італія: погроми в центрі Мілана

У Мілані марш проти воєн і зростання вартості життя спочатку проходив мирно, однак згодом частина учасників почала кидати в поліцію каміння та інші предмети, підпалювати барикади й грабувати магазини.

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 3
Заворушення в Італії. Фото: Reuters

Через заворушення спорожніли площа П’яцца-дель-Дуомо та розкішна торгова галерея в центрі міста.

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 4
Протести в Італії. Фото: Reuters​​​​

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила насильство:

"Демонстрація — це наше право. Підпалювати наші міста — ні".

Мер Мілана Джузеппе Сала визнав, що причини невдоволення людей зрозумілі, але наголосив, що це не виправдовує нападів на правоохоронців і пошкодження міського майна.

Португалія: марш через вартість житла

У Лісабоні десятки тисяч людей вийшли на марш проти зростання вартості життя та поглиблення житлової кризи. Акцію організувала найбільша профспілка країни CGTP. Поліція не оприлюднила власної оцінки кількості учасників.

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 5
Марш в Португалії. Фото: Reuters

Протестувальники заявляли, що зарплати не встигають за цінами на житло та повсякденними витратами. Демонстрація відбулася на тлі ширшого невдоволення житловою ситуацією в країні. Reuters також повідомляло, що у вересні інфляція в Португалії сягнула 3,6%, а ціни на пальне за рік зросли на 15%.

Бельгія: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

У Брюсселі та Льєжі демонстрації проти вартості життя супроводжувалися зіткненнями з поліцією.

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 6
Протестувальни в масках. Фото: Reuters

У столиці молодь кидала пляшки та інші предмети в правоохоронців у районі Бурс, після чого поліція застосувала сльозогінний газ.

Сутички проти дорожчого життя та корупції: Європу охопили протести - фото 7
Протестувальники в Бельгії. Фото: Reuters

У Льєжі для розгону менших груп протестувальників використали водомети.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтен заявив, що події вийшли за межі звичайних демонстрацій. Він назвав їх "чистим і простим насильством" та повідомив, що влада вживатиме заходів для відновлення порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 жовтня у Франції відбулися масові протести через зростання вартості життя та цін на пальне. До демонстрацій долучилися школярі, студенти, профспілки фермерів і представники руху "жовтих жилетів". За оцінками влади, акції зібрали близько 550 тисяч людей у різних містах країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, ці мирні протести переросли в сутички між поліцією і мітингарями. Заворушення стали одними з найсерйозніших у країні за останні роки.

Італія Португалія протести Європа Бельгія Албанія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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