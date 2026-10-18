Протестувальники в Албанії. Фото: Reuters

У суботу, 17 жовтня, в кількох європейських країнах відбулися масові акції через політичну ситуацію, зростання вартості життя та соціальні проблеми. В Албанії, Італії та Бельгії протести в окремих містах переросли в зіткнення з правоохоронцями. Натомість у Португалії відбувся марш без сутичок.

Про події в Албанії та Португалії повідомило Reuters, про заворушення в Італії — Associated Press, а ситуацію в Бельгії висвітлив Euronews, передає Новини.LIVE.

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Албанія: студенти вимагають відставки прем’єра

У Тирані п’ятий день тривали студентські протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Демонстрації спричинили невдоволення корупцією, нестачею робочих місць і якістю освіти.

Пожежі і протестувальники в Албанії. Фото: Reuters

Під час зіткнень протестувальники підпалювали урядові будівлі та банки й кидали каміння в поліцію.

Протести в Албанії. Фото: Reuters

Правоохоронці застосовували сльозогінний газ і водомети. За даними Reuters, журналісти також виявили на місці подій кульки, схожі на гумові, а керівник поліції не став заперечувати їх використання.

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"Минуло 13 років корупції та 13 років бездіяльності та порожніх обіцянок. Отже, банка наповнена, і ми тут, щоб захистити свої права", — заявив 22-річний студент-медик Юрі Тауллаху.

Італія: погроми в центрі Мілана

У Мілані марш проти воєн і зростання вартості життя спочатку проходив мирно, однак згодом частина учасників почала кидати в поліцію каміння та інші предмети, підпалювати барикади й грабувати магазини.

Заворушення в Італії. Фото: Reuters

Через заворушення спорожніли площа П’яцца-дель-Дуомо та розкішна торгова галерея в центрі міста.

Протести в Італії. Фото: Reuters​​​​

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила насильство:

"Демонстрація — це наше право. Підпалювати наші міста — ні".

Мер Мілана Джузеппе Сала визнав, що причини невдоволення людей зрозумілі, але наголосив, що це не виправдовує нападів на правоохоронців і пошкодження міського майна.

Португалія: марш через вартість житла

У Лісабоні десятки тисяч людей вийшли на марш проти зростання вартості життя та поглиблення житлової кризи. Акцію організувала найбільша профспілка країни CGTP. Поліція не оприлюднила власної оцінки кількості учасників.

Марш в Португалії. Фото: Reuters

Протестувальники заявляли, що зарплати не встигають за цінами на житло та повсякденними витратами. Демонстрація відбулася на тлі ширшого невдоволення житловою ситуацією в країні. Reuters також повідомляло, що у вересні інфляція в Португалії сягнула 3,6%, а ціни на пальне за рік зросли на 15%.

Бельгія: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

У Брюсселі та Льєжі демонстрації проти вартості життя супроводжувалися зіткненнями з поліцією.

Протестувальни в масках. Фото: Reuters

У столиці молодь кидала пляшки та інші предмети в правоохоронців у районі Бурс, після чого поліція застосувала сльозогінний газ.

Протестувальники в Бельгії. Фото: Reuters

У Льєжі для розгону менших груп протестувальників використали водомети.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтен заявив, що події вийшли за межі звичайних демонстрацій. Він назвав їх "чистим і простим насильством" та повідомив, що влада вживатиме заходів для відновлення порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 жовтня у Франції відбулися масові протести через зростання вартості життя та цін на пальне. До демонстрацій долучилися школярі, студенти, профспілки фермерів і представники руху "жовтих жилетів". За оцінками влади, акції зібрали близько 550 тисяч людей у різних містах країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, ці мирні протести переросли в сутички між поліцією і мітингарями. Заворушення стали одними з найсерйозніших у країні за останні роки.