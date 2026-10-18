Наслідки протестів у Франції. Фото: Reuters

У Франції, 17 жовтня, відбулися загальнонаціональні протести проти високої вартості життя, вони супроводжувалися погромами, мародерством і сутичками з поліцією. У кількох містах сталися підпали та пошкодження громадських будівель і магазинів. Правоохоронці вже затримали близько 1200 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, інформує Новини.LIVE у неділю, 18 жовтня.

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Протести у Франції: наслідки

У суботу, 17 жовтня, по всій Франції відбулися демонстрації проти високої вартості життя. За даними поліції та організаторів, на вулиці вийшли від 550 000 до 800 000 людей. У кількох містах акції супроводжувалися насильством, мародерством і вандалізмом.

Руйнування внаслідок протестів у Франції. Фото: Reuters

Під час вечірніх сутичок протестувальники підпалили мерію Ліможа — історичну пам’ятку XIX століття. Мер міста повідомив про значні руйнування ратуші, заявивши, що вона "дуже сильно пошкоджена" і "значною мірою втрачена".

У Марселі протестувальники увірвалися до мерії та залишали всередині графіті з вигуками "це революція". У Ліоні підпалили туристичний офіс, а в Бордо постраждав поліцейський об’єкт.

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У низці міст також зафіксували мародерство: учасники заворушень грабували магазини та торговельні точки. У Парижі та інших великих містах сотні установ і магазинів стали об’єктами нападів. У центрі французької столиці цілі вулиці були завалені уламками та обгорілими каркасами транспортних засобів.

Для допомоги правоохоронцям у Парижі розгорнули CRS 8 — підрозділ, що спеціалізується на боротьбі з міським насильством.

Наслідки французьких протестів. Фото: Reuters

Макрон пообіцяв покарати причетних до погромів

Мер Парижа Емманюель Грегуар засудив пошкодження майна та акти вандалізму під час протестів. Водночас він зазначив, що переважна більшість демонстрантів прагнула провести "мирний марш".

Разом із колегами з Ліона та Марселя Грегуар попросив про зустріч із прем’єр-міністром Франції Себастьєном Лекорню на початку наступного тижня.

Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на погроми. У дописі в соцмережі X він запевнив, що причетних до нападів на державні установи, підприємства та мерії притягнуть до відповідальності.

"Тих, хто вчинив вандалізм, нападав на префектури та підприємства, а також грабував навіть наші ратуші, буде притягнуто до відповідальності та покарано. Ми всі будемо єдині проти сіячів хаосу, які прагнуть лише знищити наші інституції", — запевнив президент.

Новини.LIVE інформували, що 17 жовтня 2026 року в Албанії, Італії, Бельгії та Португалії відбулися масові протести через корупцію, зростання вартості життя та соціальні проблеми. В Албанії, Італії та Бельгії демонстрації в окремих містах переросли в сутички з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ і водомети. У Португалії десятки тисяч людей вийшли на мирний марш проти зростання вартості життя та поглиблення житлової кризи.

Новини.LIVE також писали, що 17 жовтня у Франції відбулися масові протести проти зростання вартості життя та погіршення якості державних послуг, у яких взяли участь близько 800 тисяч людей. У Парижі та інших містах демонстрації переросли в сутички з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ. У столиці пошкодили вітрини магазинів і ресторанів, підпалили автомобілі та сміттєві контейнери.