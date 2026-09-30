Магнітні бурі 30 вересня: точний прогноз космічної погоди на середу

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Середа, 30 вересня, мине без жодних магнітних бур. За даними спостережень, космічна погода буде стабільною, а геомагнітне поле Землі перебуватиме на тихому рівні. Зберігається мінімальна ймовірність спалахів М-класу. Однак, за кілька діб можлива магнітна буря середньої сили.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 30 вересня

У середу, 30 вересня, впливу магнітних бур на Землю не очікується. Згідно з прогнозами фахівців, глобальне геомагнітне поле нашої планети перебуватиме на абсолютно тихому рівні, без жодних небезпечних коливань, які могли б вплинути на прилади чи самопочуття людей.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Упродовж попередніх 24 годин загальна сонячна активність трималася на надзвичайно низькому рівні. За минулу добу прилади зафіксували виникнення лише чотирьох незначних явищ. Там відбулися два спалахи, що класифікуються як клас С, та ще два спалахи класу В.

Сонячна активність на 30 вересня:

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Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 20

Очікується, що і протягом середи активність Сонця продовжуватиме залишатися низькою. Водночас науковці не виключають незначних змін, залишаючи невелику ймовірність формування дещо потужніших вибухів, які можуть сягнути рівня спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур з 30 вересня по 3 жовтня. Фото: Метеопрог

Але вже звечора, 3 жовтня, геомагнітна обстановка може різко змінитися. За попередніми прогнозами, Кр-Індекс може досягти рівня 4.7, що відповідає слабкій магнітній бурі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що жовтень мине без екстремальних магнітних бур, проте з 12 по 16 числа очікується потужний геомагнітний шторм. Метеозалежним українцям радять поберегтися.

Сьогодні, 30 вересня, на українців чекає мінлива хмарність та подекуди короткочасні дощі. Денна температура залишатиметься комфортною, хоча вночі місцями вже можливі перші заморозки.

Загалом новий місяць розпочнеться із сонячного тепла, але в другій декаді погода різко зіпсується дощами та грозами. А вже після 20 жовтня майже по всій країні, за винятком південних областей, вдарять перші серйозні заморозки.

А от до високогір'я Карпат справжня зима вже дісталася. Ще з минулого тижня на горі Піп Іван фіксують мінусову температуру та густу хмарність, тому рятувальники закликають туристів не легковажити безпекою і брати в походи надійний теплий одяг.