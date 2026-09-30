Магнитные бури 30 сентября: точный прогноз космической погоды на среду

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Среда, 30 сентября, пройдет без каких-либо магнитных бурь. По данным наблюдений, космическая погода будет стабильной, а геомагнитное поле Земли останется на спокойном уровне. Сохраняется минимальная вероятность вспышек М-класса. Однако через несколько суток возможна магнитная буря средней силы.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 30 сентября

В среду, 30 сентября, воздействия магнитных бурь на Землю не ожидается. Согласно прогнозам специалистов, глобальное геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на абсолютно спокойном уровне, без каких-либо опасных колебаний, которые могли бы повлиять на приборы или самочувствие людей.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

В течение предыдущих 24 часов общая солнечная активность оставалась на чрезвычайно низком уровне. За прошедшие сутки приборы зафиксировали возникновение лишь четырёх незначительных явлений. Произошли две вспышки, классифицируемые как класс С, и ещё две вспышки класса В.

Солнечная активность на 30 сентября:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%

Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 20

Ожидается, что и в течение среды активность Солнца будет оставаться низкой. В то же время ученые не исключают незначительных изменений, оставляя небольшую вероятность образования несколько более мощных взрывов, которые могут достичь уровня вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь с 30 сентября по 3 октября. Фото: Метеопрог

Но уже вечером 3 октября геомагнитная обстановка может резко измениться. По предварительным прогнозам, Кр-индекс может достичь уровня 4,7, что соответствует слабой магнитной буре.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что октябрь пройдет без экстремальных магнитных бурь, однако с 12 по 16 число ожидается мощный геомагнитный шторм. Метеозависимым украинцам советуют позаботиться о себе.

Сегодня, 30 сентября, украинцев ждет переменная облачность и местами кратковременные дожди. Дневная температура останется комфортной, хотя ночью местами уже возможны первые заморозки.

В целом новый месяц начнётся с солнечного тепла, но во второй декаде погода резко ухудшится из-за дождей и гроз. А уже после 20 октября почти по всей стране, за исключением южных областей, начнутся первые серьёзные заморозки.

А вот в высокогорье Карпат настоящая зима уже наступила. Еще с прошлой недели на горе Поп-Иван фиксируют минусовую температуру и густую облачность, поэтому спасатели призывают туристов не пренебрегать безопасностью и брать в походы надежную теплую одежду.