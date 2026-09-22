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Головна Новини дня Карпати притрусило снігом: на горі Піп Іван вдарили заморозки

Карпати притрусило снігом: на горі Піп Іван вдарили заморозки

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22 вересня 2026 09:46
Зима у Карпатах: на горі Піп Іван температура впала до -1 °C
Вершина в снігу. Фото: ДСНС

Справжня зима вже дісталася високогір'я Карпат. Зранку 22 вересня на вершині гори Піп Іван зафіксували мінусову температуру та хмарність. Через різке погіршення погодних умов рятувальники закликають туристів ретельно готуватися до походів та брати із собою теплий одяг.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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У Карпатах вдарили перші заморозки

Згідно з даними на 08:00 ранку 22 вересня, на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван, стовпчики термометрів впали до позначки -1 °C. Небо повністю затягнуте хмарами, а також є західний вітер, швидкістю 4 м/с.

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Гора Піп Іван. Фото: ДСНС Франківщини

Через такі швидкі зміни кліматичної ситуації представники рятувальної служби звертаються до мандрівників із проханням бути максимально обережними. Фахівці наполегливо радять враховувати зимові температури під час планування будь-яких маршрутів у гірській місцевості.

Для безпечного сходження туристам необхідно обов'язково мати при собі належне спорядження, надійне водонепроникне взуття та комплекти теплого одягу, які захистять від переохолодження.

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Новини.LIVE інформували раніше, що після вихідних із майже літнім теплом до +29 °C погода в Україні різко змінилася. Вже з початку тижня прийшло похолодання з опадами. У вівторок, 22 вересня, у більшості областей прогнозують хмарність із проясненнями та дощі.

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Карпати сніг гори погода в Україні заморозки
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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