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Главная Новости дня В Карпатах выпал снег: на горе Пип-Иван начались заморозки

В Карпатах выпал снег: на горе Пип-Иван начались заморозки

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22 сентября 2026 09:46
Зима в Карпатах: на горе Пип Иван температура опустилась до -1 °C
Вершина под снегом. Фото: ГСЧС

Настоящая зима уже добралась до высокогорья Карпат. Утром 22 сентября на вершине горы Пип-Иван зафиксировали минусовую температуру и облачность. Из-за резкого ухудшения погодных условий спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам и брать с собой теплую одежду.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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В Карпатах наступили первые заморозки

Согласно данным на 08:00 утра 22 сентября, на одной из самых высоких вершин, горе Пип Иван, столбики термометров опустились до отметки -1 °C. Небо полностью затянуто облаками, дует западный ветер со скоростью 4 м/с.

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Гора Пип Иван. Фото: ГСЧС Франковщины

В связи с такими быстрыми изменениями погодных условий представители спасательной службы обращаются к путешественникам с просьбой быть максимально осторожными. Специалисты настоятельно рекомендуют учитывать зимние температуры при планировании любых маршрутов в горной местности.

Для безопасного восхождения туристам необходимо обязательно иметь при себе надлежащее снаряжение, надёжную водонепроницаемую обувь и комплекты тёплой одежды, которые защитят от переохлаждения.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что после выходных с почти летней жарой до +29 °C погода в Украине резко изменилась. Уже с начала недели наступило похолодание с осадками. Во вторник, 22 сентября, в большинстве областей прогнозируется облачность с прояснениями и дожди.

Температурные перепады в течение недели будут существенными: если на западе ночью похолодает до +4 °C, то на юго-востоке днем воздух еще прогреется до комфортных +24 °C.

Также синоптики составили прогноз магнитных бурь в Украине на октябрь. Будет несколько опасных дат, в которые метеозависимые люди будут испытывать недомогание из-за сильных магнитных бурь.

Карпаты снег горы погода в Украине заморозки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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