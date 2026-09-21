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Головна Новини дня Дощі та до +4 °С вночі: погода в Україні на завтра

Дощі та до +4 °С вночі: погода в Україні на завтра

Ua ru
21 вересня 2026 18:55
Погода зміниться майже по всій країні: прогноз на 22 вересня
Вулиця під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощі у більшості областей. Найвідчутніше похолодає на заході, де вночі температура місцями опуститься до +4 °С, тоді як на південному сході вдень буде до +24 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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В Україні 22 вересня йтимуть дощі

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів країни понеділок буде хмарним із проясненнями. Опади різної інтенсивності охоплять значну частину території України.

Помірні дощі прогнозують у багатьох областях. При цьому вночі у північних регіонах опади будуть значними. У більшості центральних та південних областей удень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважатиме західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

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Найхолодніші регіони

Найнижчі температурні показники прогнозують у західній частині країни. У Житомирській та Вінницькій областях уночі очікується лише +4...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +10...+15 °С.

На решті території України вночі температура становитиме +7...+12 °С, а вдень — +12...+17 °С.

Найтепліше буде на сході та південному сході країни. У цих регіонах синоптики прогнозують +11...+16 °С, а протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +19...+24 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про суттєву зміну погоди в Україні протягом наступного тижня. Після теплого початку періоду очікуються дощі, грози та поступове похолодання.

Також Новини.LIVE писав про погодні особливості осені в Україні. Синоптики прогнозували часті та густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Водночас дефіцит опадів у низці областей створюватиме ризик подальшого розвитку посухи.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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