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Дожди и до +4 °С ночью: погода в Украине на завтра

Ua ru
21 сентября 2026 18:55
Погода изменится почти по всей стране: прогноз на 22 сентября
Улица во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и дожди в большинстве областей. Наиболее ощутимо похолодает на западе, где ночью температура местами опустится до +4 °С, тогда как на юго-востоке днем будет до +24 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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В Украине 22 сентября будут идти дожди

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов страны понедельник будет облачным с прояснениями. Осадки различной интенсивности охватят значительную часть территории Украины.

Умеренные дожди прогнозируют во многих областях. При этом ночью в северных регионах осадки будут значительными. В большинстве центральных и южных областей днем местами ожидается небольшой дождь.

Будет преобладать ветер западного направления со скоростью 5–10 м/с.

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Самые холодные регионы

Самые низкие температурные показатели прогнозируют в западной части страны. В Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается всего +4...+9 °С, а днем воздух прогреется до +10...+15 °С.

На остальной территории Украины ночью температура составит +7...+12 °С, а днем — +12...+17 °С.

Теплее всего будет на востоке и юго-востоке страны. В этих регионах синоптики прогнозируют +11...+16 °С, а в течение дня столбики термометров поднимутся до +19...+24 °С.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о существенном изменении погоды в Украине в течение следующей недели. После теплого начала периода ожидаются дожди, грозы и постепенное похолодание.

Также Новини.LIVE писал о погодных особенностях осени в Украине. Синоптики прогнозировали частые и густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. В то же время дефицит осадков в ряде областей будет создавать риск дальнейшего развития засухи.

погода непогода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине погодные условия
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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