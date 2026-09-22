Магнітні бурі в жовтні 2026 року: точний розклад на місяць

Запаморочення. Фото: Magnific

Другий місяць осені пройде без екстремальних магнітних бур, проте метеозалежним українцям розслаблятися не варто. З 12 по 16 жовтня очікується потужний геомагнітний шторм, який може суттєво вплинути на самопочуття через сезонну вразливість організму до перепадів космічної погоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз від NOAA.

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Чому восени магнітні бурі відчуваються сильніше

З приходом жовтня людський організм починає звикати до коротких світлових днів та холодів. Через таку осінню перебудову ми набагато гостріше реагуємо на будь-які геомагнітні збурення, ніж у літню спеку. Самі ж магнітні бурі є наслідком різких спалахів на Сонці. Зірка викидає у космос потоки плазми та сонячного вітру, які врізаються в магнітне поле Землі та змушують його коливатися.

Прогноз магнітних бур в жовтні 2026 року

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA заспокоюють, що надзвичайно потужних чи дуже затяжних магнітних бур у жовтні 2026 року не очікується. Втім, сонячна активність постійно змінюється, тому залишається високий ризик раптових, хоч і коротких, спалахів.

Найважчим випробуванням для здоров'я метеозалежних стане середина місяця. З 12 по 16 жовтня планету накриє потужна магнітна буря.

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Прогноз магнітних бур з 24 вересня до 17 жовтня. Фото: NOAA

У ці п'ять днів метеочутливим людям треба уникати будь-яких стресів і частіше міряти артеріальний тиск. Ще один небезпечний момент припадає на 22 жовтня, в цей день лікарі радять зменшити фізичні навантаження та уникати сильної втоми.

Решта місяця мине доволі спокійно. З 1 по 3 жовтня, а також 28 жовтня очікуються лише слабкі магнітні бурі. Вони ніяк не вплинуть на робочий графік та загальне самопочуття більшості людей. Оскільки космічна погода може швидко змінюватися, фахівці радять регулярно перевіряти оновлені метеорологічні прогнози.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Щоб захистити судини та нерви від негативного впливу бур, лікарі рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Насамперед потрібно лягати до 23:00 і спати не менше 7–8 годин.

Зі свого меню слід прибрати надто жирну, гостру та солону їжу. Натомість краще їсти легкі страви, свіжі овочі та фрукти. Також варто відмовитися від кави, енергетиків і будь-якого алкоголю, замінивши їх великою кількістю чистої води та трав'яними чаями.

Людям, які страждають на гіпертонію або мають проблеми з серцем, треба тримати під рукою необхідні ліки. Експерти радять уникати важкої фізичної праці та емоційного вигорання. Найкраще в такі дні допоможуть легкі прогулянки на свіжому повітрі, проте без довгого перебування під прямими променями сонця.

Якщо ж ви відчули себе дуже зле, медики категорично забороняють займатися самолікуванням і закликають одразу звертатися до фахівців.

Новини.LIVE також повідомляли, що ближчими днями в Україні пануватиме сира та мінлива погода. У середині тижня південний циклон спричинить рясні дощі, грози та сильні пориви вітру. Лише під вихідні погода нарешті заспокоїться, дощі припиняться, а повітря помітно прогріється.

За прогнозами погоди на жовтень 2026 року, загалом місяць буде теплішим за кліматичну норму, проте без перепадів не обійдеться. У другій його половині Україну накриють різкі похолодання, тож ночами очікуються перші мінусові температури й заморозки, а верхівки Карпат уже вкриє перший сніг.