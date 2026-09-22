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Главная Новости дня Магнитные бури в октябре: синоптики назвали опасные даты

Магнитные бури в октябре: синоптики назвали опасные даты

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22 сентября 2026 08:43
Магнитные бури в октябре 2026 года: точное расписание на месяц
Головокружение. Фото: Magnific

Второй месяц осени пройдет без экстремальных магнитных бурь, однако метеозависимым украинцам расслабляться не стоит. С 12 по 16 октября ожидается мощный геомагнитный шторм, который может существенно повлиять на самочувствие из-за сезонной уязвимости организма к перепадам космической погоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз NOAA.

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Почему осенью магнитные бури ощущаются сильнее

С приходом октября человеческий организм начинает привыкать к коротким световым дням и холодам. Из-за такой осенней перестройки мы гораздо острее реагируем на любые геомагнитные возмущения, чем в летнюю жару. Сами же магнитные бури являются следствием резких вспышек на Солнце. Звезда выбрасывает в космос потоки плазмы и солнечного ветра, которые врезаются в магнитное поле Земли и заставляют его колебаться.

Прогноз магнитных бурь в октябре 2026 года

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA уверяют, что чрезвычайно мощных или очень затяжных магнитных бурь в октябре 2026 года не ожидается. Впрочем, солнечная активность постоянно меняется, поэтому сохраняется высокий риск внезапных, хотя и кратковременных, вспышек.

Самым серьёзным испытанием для здоровья метеозависимых станет середина месяца. С 12 по 16 октября планету накроет мощная магнитная буря.

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Прогноз магнитных бурь с 24 сентября по 17 октября. Фото: NOAA

В эти пять дней метеочувствительным людям следует избегать любых стрессов и чаще измерять артериальное давление. Еще один опасный момент приходится на 22 октября: в этот день врачи советуют уменьшить физические нагрузки и избегать сильной усталости.

Остальная часть месяца пройдет довольно спокойно. С 1 по 3 октября, а также 28 октября ожидаются лишь слабые магнитные бури. Они никак не повлияют на рабочий график и общее самочувствие большинства людей. Поскольку космическая погода может быстро меняться, специалисты советуют регулярно проверять обновленные метеорологические прогнозы.

Как помочь организму во время магнитных бурь

Чтобы защитить сосуды и нервы от негативного воздействия бурь, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Прежде всего нужно ложиться спать до 23:00 и спать не менее 7–8 часов.

Из своего рациона следует исключить слишком жирную, острую и соленую пищу. Вместо этого лучше употреблять легкие блюда, свежие овощи и фрукты. Также стоит отказаться от кофе, энергетиков и любого алкоголя, заменив их большим количеством чистой воды и травяными чаями.

Людям, страдающим гипертонией или имеющим проблемы с сердцем, нужно держать под рукой необходимые лекарства. Эксперты советуют избегать тяжелого физического труда и эмоционального выгорания. Лучше всего в такие дни помогут легкие прогулки на свежем воздухе, но без длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Если же вы почувствовали себя очень плохо, медики категорически запрещают заниматься самолечением и призывают немедленно обращаться к специалистам.

Новини.LIVE также сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать сырая и переменчивая погода. В середине недели южный циклон принесет обильные дожди, грозы и сильные порывы ветра. Только к выходным погода наконец успокоится, дожди прекратятся, а воздух заметно прогреется.

Согласно прогнозам погоды на октябрь 2026 года, в целом месяц будет теплее климатической нормы, однако без перепадов не обойдётся. Во второй его половине Украину накроют резкие похолодания, поэтому ночами ожидаются первые минусовые температуры и заморозки, а вершины Карпат уже покроет первый снег.

Солнце магнитные бури октябрь прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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