Прогноз погоди на жовтень 2026 в Україні: коли сніг та заморозки

Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року, за прогнозом погоди, температура в Україні перевищить кліматичну норму на 1–2 градуси, однак місяць відзначиться різкими похолоданнями. У другій половині періоду синоптики прогнозують нічні заморозки, а високогір'я Карпат навіть побачить перший сніг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

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Прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року

Початок жовтня більшість регіонів зустріне відносно сухою та теплою погодою, проте так буде не завжди. Синоптики попереджають про ймовірність короткочасних, але різких хвиль похолодання, які перериватимуть теплі дні та принесуть справжні ознаки наближення зими.

Коли буде перший сніг та заморозки в Україні

Згідно з розрахунками фахівців NOAA Climate Prediction Center, заморозки та сніги уже накриють Україну приблизно в другій половині жовтня. Традиційно найшвидше зимова погода дістанеться Карпат.

Варто зазначити, що погодні зміни розпочнуться ще до настання жовтня. Після теплих, малохмарних і сухих вихідних, коли стовпчики термометрів подекуди досягали позначки у +29 градусів, вже з 21 вересня синоптики прогнозують відчутне зниження температури повітря, яке супроводжуватиметься дощами.

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Температура повітря по регіонах України в жовтні 2026 року

Північні регіони, включно зі столицею України Києвом, проведуть жовтень без дощів. Після сонячного вересня регіони накриє мінлива хмарність, яка з середини місяця зміниться на суцільну похмуру погоду. Наприкінці жовтня мешканцям доведеться утеплюватися через відчутне похолодання.

Температура у північних областях в Україні в жовтні буде така:

Перша декада: вдень +12…+15 °C, вночі +5…+7 °C;

Середина жовтня: вдень +12…+13 °C, вночі +3…+5 °C;

Кінець місяця: вдень +9…+11 °C, вночі +2…+6 °C.

Погода в Києві у жовтні 2026 року. Фото: Метеопрог

У західних областях країни середина осені 2026 року також відзначиться нульовим рівнем опадів. Погода залишатиметься переважно хмарною або з невеликими проясненнями. Під кінець жовтня кількість сонячного світла буде мінімальною.

Прогнозовані показники термометрів для західних регіонів:

Початок місяця: вдень +13…+15 °C, вночі +4…+7 °C;

Друга декада: вдень +12…+13 °C, вночі +5…+6 °C;

Остання декада: вдень +10…+13 °C, вночі +2…+6 °C.

Погода в жовтні у Львові в 2026 році. Фото: Метеопрог

Традиційно найтепліше жовтень мине у південній частині України. Тут прогнозують більше ясних днів, ніж у решті регіонів. Протягом перших двох декад спостерігатиметься хмарність із проясненнями, проте наприкінці місяця погодні умови порадують жителів сухими та здебільшого сонячними днями.

Температура на півдні змінюватиметься наступним чином:

Перша декада: вдень +16…+19 °C, вночі +7…+10 °C;

Середина жовтня: вдень +14…+17 °C, вночі +6…+9 °C;

Кінець місяця: вдень +11…+15 °C, вночі +4…+8 °C.

Погода в Одесі на жовтень. Фото: Метеопрог

Для східних регіонів метеорологи також прогнозують суху та комфортну осінь. Метеорологічна ситуація відзначатиметься контрастами: абсолютно безхмарні дні поступатимуться місцем важким осіннім хмарам, проте жодних дощів там не передбачається.

Температурний режим у східних областях:

Початок місяця: вдень +15…+17 °C, вночі +5…+7 °C;

Друга декада: вдень +12…+15 °C, вночі +4…+6 °C;

Остання декада: вдень +9…+14 °C, вночі +1…+6 °C.

Погода в Харкові у жовтні 2026 року. Фото: Метеопрог

Новини.LIVE інформували, що на тижні з 21 по 27 вересня в Україні переважатиме волога та мінлива погода. У середині тижня південний циклон спричинить сильні дощі з грозами та шквалистим вітром. Проте вже ближче до вихідних опади припиняться, а температура помітно підвищиться.

У понеділок, 21 вересня, синоптики обіцяють хмарність із проясненнями. Дощова погода почнеться вночі на заході країни, а також у Вінницькій і Житомирській областях, а вдень пошириться практично на всю територію, крім крайнього сходу. На Закарпатті, у більшості центральних і південних регіонів подекуди пройдуть грози.