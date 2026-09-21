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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі і грози по всій Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі і грози по всій Україні сьогодні

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21 вересня 2026 05:23
Гідрометцентр попередив про дощі і грози по всій Україні сьогодні
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вже вдень в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощі. Водночас на Закарпатті, у більшості південних та центральних областей подекуди грози.

Про це у неділю, 20 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 21 вересня

Погода в Україні 21 вересня 2026 року
Карта "Погода в Україні 21 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +10...+15 °С, на півдні країни до +18 °С. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях +14...+19 °С, на решті території +21...+26 °С.

Температура в Україні вдень 21 вересня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 21 вересня 2026 року

Тим часом у Києві 21 вересня температура вночі становила +16 °С, а вдень, згідно сервісу Meteoprog — очікується до +19 °С. Вітер дутиме до 5 м/с.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні будуть дощі, різко знизиться температура повітря, а вітер стане рвучким і подекуди сильним. На сході та півдні дощі будуть будуть невеликі і локально помірні.

Так, згідно слів Діденко, сьогодні у західних, північних та в багатьох центральних областях температура при повітря знизиться до +15...+18 °С. У південній частині, східних областях, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині температура втримається на рівні +20...+27 °С.

Тим часом у Києві теж будуть дощі та прохолодно. Очікується рвучкий вітер південно-західного напрямку, а температура знизиться до +15 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 21 вересня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.

Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.

погода Київ Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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