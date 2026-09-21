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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах по всей Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах по всей Украине сегодня

Ua ru
21 сентября 2026 05:23
Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах по всей Украине сегодня
Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 21 сентября. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, а днем по всей Украине, кроме крайнего востока, ожидаются дожди. В то же время в Закарпатье, в большинстве южных и центральных областей местами возможны грозы.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 21 сентября

Погода в Україні 21 вересня 2026 року
Карта «Погода в Украине 21 сентября 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Днем в западных областях местами порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью составила +10...+15 °С, на юге страны до +18 °С. Днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях +14...+19 °С, на остальной территории +21...+26 °С.

Температура в Україні вдень 21 вересня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 21 сентября 2026 года

Между тем в Киеве 21 сентября температура ночью составляла +16 °С, а днем, согласно сервису Meteoprog, ожидается до +19 °С. Ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине пройдут дожди, резко снизится температура воздуха, а ветер станет порывистым и местами сильным. На востоке и юге дожди будут небольшими и локально умеренными.

Так, по словам Диденко, сегодня в западных, северных и во многих центральных областях температура воздуха снизится до +15...+18 °С. В южной части, восточных областях, а также в Полтавской и Днепропетровской областях температура удержится на уровне +20...+27 °С.

Между тем в Киеве тоже будут дожди и прохладно. Ожидается порывистый ветер юго-западного направления, а температура снизится до +15 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 21 вересня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколько дней слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.

погода Киев Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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