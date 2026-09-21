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Главная Новости дня Тепло, но с заморозками: погода в Украине в октябре

Тепло, но с заморозками: погода в Украине в октябре

Ua ru
21 сентября 2026 09:15
Прогноз погоды на октябрь 2026 года в Украине: когда ожидаются снег и заморозки
Люди гуляют в парке. Фото: Новости.LIVE

В октябре 2026 года, согласно прогнозу погоды, температура в Украине превысит климатическую норму на 1–2 градуса, однако месяц будет отмечен резкими похолоданиями. Во второй половине периода синоптики прогнозируют ночные заморозки, а в высокогорье Карпат даже выпадет первый снег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

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Прогноз погоды в Украине на октябрь 2026 года

Начало октября в большинстве регионов будет относительно сухим и тёплым, однако так будет не всегда. Синоптики предупреждают о вероятности кратковременных, но резких волн похолодания, которые будут прерывать тёплые дни и принесут настоящие признаки приближения зимы.

Когда в Украине выпадет первый снег и начнутся заморозки

Согласно расчетам специалистов NOAA Climate Prediction Center, заморозки и снег уже накроют Украину примерно во второй половине октября. Традиционно быстрее всего зимняя погода дойдет до Карпат.

Стоит отметить, что погодные изменения начнутся еще до наступления октября. После тёплых, малооблачных и сухих выходных, когда столбики термометров местами достигали отметки в +29 градусов, уже с 21 сентября синоптики прогнозируют ощутимое понижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться дождями.

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Температура воздуха по регионам Украины в октябре 2026 года

Северные регионы, включая столицу Украины Киев, проведут октябрь без дождей. После солнечного сентября регионы накроет переменная облачность, которая с середины месяца сменится сплошной пасмурной погодой. В конце октября жителям придется утепляться из-за заметного похолодания.

Температура в северных областях Украины в октябре будет следующей:

  • Первая декада: днем +12…+15 °C, ночью +5…+7 °C;
  • Середина октября: днём +12…+13 °C, ночью +3…+5 °C;
  • Конец месяца: днем +9…+11 °C, ночью +2…+6 °C.
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Погода в Киеве в октябре 2026 года. Фото: Метеопрог

В западных областях страны середина осени 2026 года также будет отмечаться нулевым уровнем осадков. Погода будет преимущественно облачной или с небольшими прояснениями. К концу октября количество солнечного света будет минимальным.

Прогнозируемые показатели термометров для западных регионов:

  • Начало месяца: днем +13…+15 °C, ночью +4…+7 °C;
  • Вторая декада: днём +12…+13 °C, ночью +5…+6 °C;
  • Последняя декада: днём +10…+13 °C, ночью +2…+6 °C.
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Погода в октябре во Львове в 2026 году. Фото: Метеопрог

Традиционно теплее всего в октябре будет в южной части Украины. Здесь прогнозируется больше ясных дней, чем в остальных регионах. В течение первых двух декад будет преобладать облачность с прояснениями, однако в конце месяца погодные условия порадуют жителей сухими и преимущественно солнечными днями.

Температура на юге будет меняться следующим образом:

  • Первая декада: днем +16…+19 °C, ночью +7…+10 °C;
  • Середина октября: днём +14…+17 °C, ночью +6…+9 °C;
  • Конец месяца: днём +11…+15 °C, ночью +4…+8 °C.
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Погода в Одессе в октябре. Фото: Метеопрог

Для восточных регионов метеорологи также прогнозируют сухую и комфортную осень. Метеорологическая ситуация будет отличаться контрастами: абсолютно безоблачные дни сменятся тяжелыми осенними облаками, однако дождей там не предвидится.

Температурный режим в восточных областях:

  • Начало месяца: днем +15…+17 °C, ночью +5…+7 °C;
  • Вторая декада: днем +12…+15 °C, ночью +4…+6 °C;
  • Последняя декада: днём +9…+14 °C, ночью +1…+6 °C.
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Погода в Харькове в октябре 2026 года. Фото: Метеопрог

Новини.LIVE сообщали, что на неделе с 21 по 27 сентября в Украине будет преобладать влажная и переменчивая погода. В середине недели южный циклон принесет сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Однако уже ближе к выходным осадки прекратятся, а температура заметно повысится.

В понедельник, 21 сентября, синоптики обещают облачность с прояснениями. Дождливая погода начнётся ночью на западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях, а днём распространится практически на всю территорию, кроме крайнего востока. В Закарпатье, в большинстве центральных и южных регионов местами пройдут грозы.

похолодание снег октябрь прогноз погоды погода в Украине заморозки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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