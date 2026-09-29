Прогноз погоди в Україні на завтра 30 вересня від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 30 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Подекуди синоптики прогнозують перші заморозки вночі та опади. Водночас вдень температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 30 вересня

Місцями короткочасний дощ вдень очікується лише на Приазовʼї та в Криму. У західних областях вночі та зранку можливий туман. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні на 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +3...+8 °С, на півдні та південному сході до +12 °С, у Карпатах близько 0 °С. Вдень очікується +15...+20 °С.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Однак світанок і захід у Харкові та Ужгороді однаково відбуватиметься з інтервалом у 50 хвилини через географічне розташування країни.

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Крім того, синоптики розповідали, що упродовж цього тижня погода в Україні буде переважно без опадів. Водночас вже незабаром температура повітря знизиться.