Прогноз погоды в Украине на завтра 30 сентября от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 30 сентября, ожидается с переменной облачностью. Местами синоптики прогнозируют первые заморозки ночью и осадки. В то же время днем температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября

Местами кратковременный дождь днем ожидается только на Приазовье и в Крыму. В западных областях ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Погода в Украине на 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +3...+8 °С, на юге и юго-востоке до +12 °С, в Карпатах около 0 °С. Днем ожидается +15...+20 °С.

Как писали Новини.LIVE, в конце октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Однако из-за географического положения страны рассвет и закат в Харькове и Ужгороде будут происходить с одинаковым интервалом в 50 минут.

Читайте также:

Кроме того, синоптики сообщали, что на протяжении этой недели погода в Украине будет преимущественно без осадков. В то же время уже в ближайшее время температура воздуха снизится.