Где ожидаются дожди и похолодание: погода в Украине с 28 сентября по 4 октября

Женщина идёт по улице. Фото: Вечірній Київ

На следующей неделе в Украине будет преобладать сухая и стабильная погода под влиянием антициклона. Дожди прогнозируются преимущественно в южных областях, а местами — в центральных и западных регионах. Температура днём составит +16...+23 °С, а в конце недели станет прохладнее.

Об этом сообщили в Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 28 сентября

В понедельник в большинстве областей будет сухо и без осадков. Дожди, местами с грозами, прогнозируются только в Крыму.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, в южной половине страны днем местами порывы до 15–20 м/с. Ночью температура составит +8...+13 °С, на юге до +16 °С, днём +17...+23 °С.

Погода 29 сентября

Во вторник по всей Украине установится сухая погода. Дожди местами ещё возможны в Крыму.

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Распределение аномального количества осадков в Европе с 26 по 30 сентября 2026 года. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха будет на уровне +7...+12 °С, днём +17...+22 °С. Ветер северо-восточный, в западных областях восточный, 7–12 м/с.

Погода 30 сентября

В среду в большинстве регионов сохранится сухая погода. В то же время в южных областях, а днём местами и в центральных, ожидаются дожди и возможны грозы.

Ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С. Ветер северный и северо-восточный, 7–12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами до 15–17 м/с.

Погода 1 октября

В четверг в южных и местами центральных областях будет облачно и дождливо. На остальной территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.

Температура ночью составит +7...+13 °С, днём +16...+21 °С. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Погода 2 октября

В пятницу существенных осадков в Украине не ожидается. Кратковременные дожди возможны только в Крыму.

Прогноз погоды на 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью температура составит +7...+13 °С, днём +16...+21 °С. На юге возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Погода 3 октября

В субботу ночью небольшие дожди возможны в центральных и западных областях. Днём по всей Украине существенных осадков не прогнозируется.

Ночью +7...+13 °С, днём +16...+21 °С. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Погода 4 октября

В воскресенье на всей территории Украины будет сухо и без осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура опустится до +4...+9 °С, днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации сообщал, что осенний период в Украине отличится резкими климатическими контрастами и постоянной сменой погодных условий. Правда, из-за глобального потепления погодные условия будут нестабильными. Украинцам стоит готовиться как к длительным периодам сухой жары, так и к резким похолоданиям с опасными явлениями.

Также Новини.LIVE со ссылкой на данные NOAA писал о том, что сентябрь 2026 года пройдет без мощных магнитных бурь. Ожидаются только несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В дни солнечной активности медики советуют метеочувствительным людям больше отдыхать и контролировать артериальное давление.