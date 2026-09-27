Где ожидаются дожди и похолодание: погода в Украине с 28 сентября по 4 октября

Бабье лето подходит к концу: синоптики спрогнозировали погоду на неделю
На следующей неделе в Украине будет преобладать сухая и стабильная погода под влиянием антициклона. Дожди прогнозируются преимущественно в южных областях, а местами — в центральных и западных регионах. Температура днём составит +16...+23 °С, а в конце недели станет прохладнее.
Об этом сообщили в Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 28 сентября
В понедельник в большинстве областей будет сухо и без осадков. Дожди, местами с грозами, прогнозируются только в Крыму.
Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, в южной половине страны днем местами порывы до 15–20 м/с. Ночью температура составит +8...+13 °С, на юге до +16 °С, днём +17...+23 °С.
Погода 29 сентября
Во вторник по всей Украине установится сухая погода. Дожди местами ещё возможны в Крыму.
Ночью температура воздуха будет на уровне +7...+12 °С, днём +17...+22 °С. Ветер северо-восточный, в западных областях восточный, 7–12 м/с.
Погода 30 сентября
В среду в большинстве регионов сохранится сухая погода. В то же время в южных областях, а днём местами и в центральных, ожидаются дожди и возможны грозы.
Ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С. Ветер северный и северо-восточный, 7–12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами до 15–17 м/с.
Погода 1 октября
В четверг в южных и местами центральных областях будет облачно и дождливо. На остальной территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.
Температура ночью составит +7...+13 °С, днём +16...+21 °С. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.
Погода 2 октября
В пятницу существенных осадков в Украине не ожидается. Кратковременные дожди возможны только в Крыму.
Ночью температура составит +7...+13 °С, днём +16...+21 °С. На юге возможны порывы ветра до 15–20 м/с.
Погода 3 октября
В субботу ночью небольшие дожди возможны в центральных и западных областях. Днём по всей Украине существенных осадков не прогнозируется.
Ночью +7...+13 °С, днём +16...+21 °С. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
Погода 4 октября
В воскресенье на всей территории Украины будет сухо и без осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы до 15–20 м/с.
Ночью температура опустится до +4...+9 °С, днем воздух прогреется до +14...+19 °С.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации сообщал, что осенний период в Украине отличится резкими климатическими контрастами и постоянной сменой погодных условий. Правда, из-за глобального потепления погодные условия будут нестабильными. Украинцам стоит готовиться как к длительным периодам сухой жары, так и к резким похолоданиям с опасными явлениями.
Также Новини.LIVE со ссылкой на данные NOAA писал о том, что сентябрь 2026 года пройдет без мощных магнитных бурь. Ожидаются только несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В дни солнечной активности медики советуют метеочувствительным людям больше отдыхать и контролировать артериальное давление.