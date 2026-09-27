Де чекати дощів і похолодання: погода в Україні з 28 вересня по 4 жовтня

Жінка йде вулицею. Фото: Вечірній Київ

В Україні наступного тижня переважатиме суха та стабільна погода під впливом антициклону. Дощі прогнозують переважно у південних областях, а місцями — у центральних та західних регіонах. Температура вдень становитиме +16...+23 °С, а наприкінці тижня стане прохолодніше.

Про це повідомили о Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Погода в Україні 28 вересня

У понеділок у більшості областей буде сухо та без опадів. Дощі, місцями з грозами, прогнозують лише у Криму.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, у південній половині країни вдень місцями пориви до 15–20 м/с. Вночі температура становитиме +8...+13 °С, на півдні до +16 °С, вдень +17...+23 °С.

Погода 29 вересня

У вівторок по всій Україні встановиться суха погода. Дощі місцями ще можливі у Криму.

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Розподіл аномальної кількості опадів у Європі з 26 по 30 вересня 2026 року. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря буде на рівні +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С. Вітер північно-східний, у західних областях східний, 7–12 м/с.

Погода 30 вересня

У середу суха погода збережеться у більшості регіонів. Водночас у південних областях, а вдень місцями й у центральних, очікуються дощі та можливі грози.

Вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С. Вітер північний та північно-східний, 7–12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями до 15–17 м/с.

Погода 1 жовтня

У четвер у південних та місцями центральних областях буде хмарно та дощитиме. На решті території України очікується сонячна й суха погода.

Температура вночі становитиме +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Погода 2 жовтня

У п’ятницю істотних опадів в Україні не очікується. Короткочасні дощі можливі лише у Криму.

Прогноз погоди на 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі температура становитиме +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С. На півдні можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

Погода 3 жовтня

У суботу вночі невеликі дощі можливі у центральних та західних областях. Вдень по всій Україні істотних опадів не прогнозують.

Вночі +7...+13 °С, вдень +16...+21 °С. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Погода 4 жовтня

У неділю на всій території України буде сухо та без опадів. Вітер східний, 7–12 м/с, у Криму та Приазов’ї можливі пориви до 15–20 м/с.

Вночі температура опуститься до +4...+9 °С, вдень повітря прогріється до +14...+19 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації повідомляв, що осінній період в Україні відзначиться різкими кліматичними контрастами та постійною зміною погодних умов. Щоправда, через глобальне потепління погодні умови будуть нестабільними. Українцям варто готуватися як до тривалих періодів сухого тепла, так і до різких похолодань із небезпечними явищами.

Також Новини.LIVE з посиланням на дані NOAA писав про те, що вересень 2026 року пройде без потужних магнітних бур. Очікуються лише кілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань. У дні сонячної активності медики радять метеочутливим людям більше відпочивати та контролювати артеріальний тиск.