Прогноз погоди на жовтень 2026 в Україні: коли будуть заморозки

Холодна погода. Фото: Новини.LIVE

Жовтень в Україні розпочнеться із сонячної та теплої погоди, однак уже в другій декаді місяця очікується різка зміна погоди у виглядів дощів з грозами. А після 20 жовтня до більшості регіонів, окрім південних, прийдуть перші заморозки.

Про це попередив метеоролог Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні у жовтні в 2026 році

Цьогорічний жовтень відзначиться показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Ігор Кібальчич повідомив, що загальномісячна температура виявиться вищою на 0,5–2,0 °C, а кількість опадів становитиме від 80% до 120% від норми.

За словами фахівця, перші дні жовтня потішать українців сухою та малохмарною погодою. Повітря вдень буде інтенсивно прогріватися, хоча ночі вже стануть помітно прохолодними. Такі метеоумови зумовлені впливом антициклону, центр якого розташується над країнами Балтії та Білоруссю.

"Під його впливом істотно зросте атмосферний тиск, що перешкоджатиме формуванню щільної хмарності, а ймовірність дощів виявиться мінімальною", — зазначив Кібальчич.

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Осіннє тепло завершиться після 10 жовтня. Погодні умови різко зміняться через надходження північно-західних повітряних потоків, які принесуть атмосферні фронти. Дощі охоплять усю територію країни.

"Місцями опади будуть помірними й супроводжуватимуться поривчастим вітром, не виключені й локальні грози", — прогнозує експерт.

У цей час температурні показники впадуть і триматимуться або в межах кліматичної норми, або на 1-3 градуси нижче за неї. Зазвичай середньомісячна температура цього місяця становить +6...+13 °C по Україні, а в Карпатах фіксується на рівні +4...+5 °C.

Коли прийдуть перші заморозки

Різка зміна погоди знову відбудеться вже після 20 жовтня. Дощі стануть локальними і поступово припиняться. Вдень сонце ще приноситиме тепло, проте саме в цей період вночі по всій Україні прогнозуються перші невеликі заморозки. Єдиним регіоном, який вони оминуть, залишиться південь країни.

Новини.LIVE уже повідомляли, що цього тижня погоду в Україні формуватиме антициклон, тож с усіх областях переважатиме суха та помірно тепла погода. Короткочасні дощі можливі лише на півдні, а також подекуди в центрі й на заході. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +16...+23 °C, проте ближче до кінця тижня помітно похолоднішає.

У вівторок, 29 вересня, у більшості областей збережеться суха й малохмарна погода. Попри приємну денну температуру, в окремих регіонах відчуватиметься поривчастий вітер.

Жовтень загалом мине без аномальної сонячної активності, однак метеозалежним людям слід підготуватися до середини місяця. З 12 по 16 жовтня очікується відчутна магнітна буря.