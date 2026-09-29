Прогноз погоды на октябрь 2026 года в Украине: когда ожидаются заморозки

Холодная погода. Фото: Новини.LIVE

Октябрь в Украине начнётся с солнечной и тёплой погоды, однако уже во второй декаде месяца ожидается резкое изменение погоды в виде дождей с грозами. А после 20 октября в большинство регионов, за исключением южных, придут первые заморозки.

Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине в октябре 2026 года

Октябрь этого года будет отличаться показателями, превышающими средние многолетние нормы. Игорь Кибальчич сообщил, что среднемесячная температура окажется выше на 0,5–2,0 °C, а количество осадков составит от 80% до 120% от нормы.

По словам специалиста, первые дни октября порадуют украинцев сухой и малооблачной погодой. Воздух днем будет интенсивно прогреваться, хотя ночи уже станут заметно прохладными. Такие метеоусловия обусловлены влиянием антициклона, центр которого расположится над странами Балтии и Беларусью.

"Под его влиянием значительно возрастет атмосферное давление, что будет препятствовать образованию плотной облачности, а вероятность дождей окажется минимальной", — отметил Кибальчич.

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Осадки, грозы и похолодание в октябре

Осеннее тепло закончится после 10 октября. Погодные условия резко изменятся из-за притока северо-западных воздушных потоков, которые принесут атмосферные фронты. Дожди охватят всю территорию страны.

"Местами осадки будут умеренными и будут сопровождаться порывистым ветром, не исключены и локальные грозы", — прогнозирует эксперт.

В это время температура снизится и будет держаться либо в пределах климатической нормы, либо на 1–3 градуса ниже нее. Обычно среднемесячная температура в этом месяце составляет +6...+13 °C по Украине, а в Карпатах фиксируется на уровне +4...+5 °C.

Когда начнутся первые заморозки

Резкое изменение погоды снова произойдет уже после 20 октября. Дожди станут локальными и постепенно прекратятся. Днем солнце еще будет приносить тепло, однако именно в этот период ночью по всей Украине прогнозируются первые небольшие заморозки. Единственным регионом, который они обойдут стороной, останется юг страны.

Новини.LIVE уже сообщали, что на этой неделе погоду в Украине будет формировать антициклон, поэтому во всех областях будет преобладать сухая и умеренно тёплая погода. Кратковременные дожди возможны лишь на юге, а также местами в центре и на западе. Днем столбики термометров будут показывать +16...+23 °C, однако ближе к концу недели заметно похолодает.

Во вторник, 29 сентября, в большинстве областей сохранится сухая и малооблачная погода. Несмотря на приятную дневную температуру, в отдельных регионах будет ощущаться порывистый ветер.

Октябрь в целом пройдет без аномальной солнечной активности, однако метеозависимым людям следует подготовиться к середине месяца. С 12 по 16 октября ожидается ощутимая магнитная буря.