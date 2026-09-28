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Головна Новини дня В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на завтра

В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на завтра

Ua ru
28 вересня 2026 23:58
Прогноз погоди в Україні на завтра 29 вересня
Дівчата йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 29 вересня, очікується з невеликою хмарністю. Умови визначатиме антициклональний характер. Опади можливі лише в Криму. Упродовж доби буде комфортна температура повітря, але подекуди вітряно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Ігоря Кібальчича.

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Погода в Україні на 29 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики опадів не прогнозують, але вночі та зранку у західних областях місцями можливий туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів на секунду, у південній частині вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня
Погода в Україні 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +15...+20 °С, у південній частині вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С, у Карпатах вночі +1...+6 °С, вдень +10...+15 °С.

Прогноз погоди на завтра від Ігоря Кібальчича

Синоптик зазначив, що помірні дощі можливі лише у Криму. Вітер північно-східного напрямку, у західних областях східний, 7-12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 29 вересня. Фото: Meteoprog

Водночас у центральних та південних регіонах місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі очікується +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці цього тижня температура повітря почне знижуватися. Водночас до 4 жовтня істотних опадів не прогнозуються. Очікується суха та стабільна погода.

А 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Годинники потрібно буде перевести на одну годину назад, що дасть додатковий час для сну. Фахівці попереджають, що у дні можливі труднощі із засинанням, поверхневий сон або незвичне раннє пробудження.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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