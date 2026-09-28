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Главная Новости дня В Украине продолжается бабье лето: прогноз погоды на завтра

В Украине продолжается бабье лето: прогноз погоды на завтра

Ua ru
28 сентября 2026 23:58
Прогноз погоды в Украине на завтра 29 сентября
Девушки идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 сентября, ожидается с небольшой облачностью. Погодные условия будут определяться антициклональным характером. Осадки возможны только в Крыму. В течение суток температура воздуха будет комфортной, но местами будет ветрено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Игоря Кибальчича.

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Погода в Украине на 29 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики не прогнозируют осадков, но ночью и утром в западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 метров в секунду, в южной части днем местами порывы 15–20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня
Погода в Украине 20 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днём +15...+20 °С, в южной части ночью +9...+14 °С, днём +18...+23 °С, в Карпатах ночью +1...+6 °С, днём +10...+15 °С.

Прогноз погоды на завтра от Игоря Кибальчича

Синоптик отметил, что умеренные дожди возможны только в Крыму. Ветер северо-восточного направления, в западных областях восточный, 7–12 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 29 сентября. Фото: Meteoprog

В то же время в центральных и южных регионах местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.

Как писали Новини.LIVE, в конце этой недели температура воздуха начнёт снижаться. При этом до 4 октября существенных осадков не прогнозируется. Ожидается сухая и стабильная погода.

А 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы нужно будет перевести на один час назад, что даст дополнительное время для сна. Специалисты предупреждают, что в эти дни возможны трудности с засыпанием, поверхностный сон или непривычное раннее пробуждение.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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