Прогноз погоды в Украине на завтра 29 сентября

В Украине продолжается бабье лето: прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 29 сентября, ожидается с небольшой облачностью. Погодные условия будут определяться антициклональным характером. Осадки возможны только в Крыму. В течение суток температура воздуха будет комфортной, но местами будет ветрено.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Игоря Кибальчича.
Погода в Украине на 29 сентября от Укргидрометцентра
Синоптики не прогнозируют осадков, но ночью и утром в западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 метров в секунду, в южной части днем местами порывы 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днём +15...+20 °С, в южной части ночью +9...+14 °С, днём +18...+23 °С, в Карпатах ночью +1...+6 °С, днём +10...+15 °С.
Прогноз погоды на завтра от Игоря Кибальчича
Синоптик отметил, что умеренные дожди возможны только в Крыму. Ветер северо-восточного направления, в западных областях восточный, 7–12 метров в секунду.
В то же время в центральных и южных регионах местами возможны порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью ожидается +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.
Как писали Новини.LIVE, в конце этой недели температура воздуха начнёт снижаться. При этом до 4 октября существенных осадков не прогнозируется. Ожидается сухая и стабильная погода.
А 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы нужно будет перевести на один час назад, что даст дополнительное время для сна. Специалисты предупреждают, что в эти дни возможны трудности с засыпанием, поверхностный сон или непривычное раннее пробуждение.