Заступник посла: США продовжують розглядати візит до України

Посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Заступник посла України в США Денис Сеник заявив, що американська сторона продовжує розглядати пропозицію щодо візиту до України. Як тільки буде згода, Київ негайно розпочне підготовку до такої зустрічі.

Про це він сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Уляни Бойчук.

Що відомо про ймовірний візит представників США та допомогу зброєю

Посадовець наголосив, що Україна хоче завершення війни, тож робитиме усі уроки для того, щоб досягти цього результату. Зокрема, Київ готовий провести тристоронні переговори на рівні лідерів.

"Ми зараз продовжуємо очікувати на відповідь американської сторони. Ми розуміємо, що увага зараз сфокусована на Близькому Сході. Ми сподіваємося, що ситуація на Близькому Сході скоро завершиться і ми зможемо повернути фокус уваги до України. Це важливо, оскільки наш пріоритет один – ми хочемо закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо, що думають росіяни з цього приводу. Ми готові сісти за стіл переговорів", — сказав Сеник.

Також він додав, що інформації про перерви у постачанні Україні зброї за програмою PURL наразі немає.

Водночас українська дипломатія в США активно працює над питанням зміцнення протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot, адже цього вимагає кількість російських атак по нашій країні.

Як повідомляло Новини.LIVE, раніше видання Kyiv Independent писало, що представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відкладають візит до України, оскільки у Вашингтоні є побоювання, що нові переговори не дадуть результату.

Також ми інформували, що США не заклали в проєкті держбюджету на 2027 рік окремого фінансування програми з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI). Йдеться про 400 млн доларів, передбачених двопартійним і двопалатним актом Конгресу США минулого року.