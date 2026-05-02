Посольство України у США вперше за час війни відкрилося для відвідувачів

Відвідувачів у посольстві України у США.

У Вашингтон українське посольство вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відкрило свої двері для відвідувачів. Людей пригостили медовиком і борщем.

Українське посольство у США відкрилося для гостей

У межах культурного заходу гостям представили українські традиції та сучасні досягнення. Зокрема, у приміщенні посольства можна було побачити писанки, ляльки-мотанки, виставки дронів, а також послухати виступ бандуристки.

Окремо для відвідувачів відкрили так звану "кімнату Вашингтона". Як зазначається, будівля посольства розташована в одній із найстаріших споруд міста, що додало події історичного контексту.

Також у межах заходу відбулася панельна дискусія за участю представників World Central Kitchen та українського дипломатичного представництва. Учасники обговорили досвід України під час війни, зокрема гуманітарні виклики та реагування на кризу.

Гостей заходу частували традиційними українськими стравами — борщем і медовиком. За словами відвідувачів, подія викликала значний інтерес і позитивні враження.

