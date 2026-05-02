Посольство України у США вперше за час війни відкрилося для відвідувачів

Посольство України у США вперше за час війни відкрилося для відвідувачів

Дата публікації: 2 травня 2026 22:31
Відвідувачів у посольстві України у США. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтон українське посольство вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відкрило свої двері для відвідувачів. Людей пригостили медовиком і борщем.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

Українське посольство у США відкрилося для гостей

У межах культурного заходу гостям представили українські традиції та сучасні досягнення. Зокрема, у приміщенні посольства можна було побачити писанки, ляльки-мотанки, виставки дронів, а також послухати виступ бандуристки.

Відвідувачі у посольстві України в США. Фото: Новини.LIVE
Заступник посла України в США Денис Сценік. Фото: Новини.LIVE

Окремо для відвідувачів відкрили так звану "кімнату Вашингтона". Як зазначається, будівля посольства розташована в одній із найстаріших споруд міста, що додало події історичного контексту.

Також у межах заходу відбулася панельна дискусія за участю представників World Central Kitchen та українського дипломатичного представництва. Учасники обговорили досвід України під час війни, зокрема гуманітарні виклики та реагування на кризу.

Людей частують борщем та медівником. Фото: Новини.LIVE
Відвідувачі у посольстві України в США. Фото: Новини.LIVE

Гостей заходу частували традиційними українськими стравами — борщем і медовиком. За словами відвідувачів, подія викликала значний інтерес і позитивні враження.

Як писали Новини.LIVE, посланці Трампа відкладають візит до Києва через сумніви. За даними ЗМІ, у Вашингтоні вагаються, що відновлення активної участі у мирних переговорах дасть відчутний результат. 

Водночас Михайло Подоляк заявив, що представники США їздять до РФ замість України. Хоча Київ вже завершив усю організаційну підготовку для зустрічі. Заступник керівник ОП відкрито розкритикував таку поведінку Кушнера та Віткоффа.

