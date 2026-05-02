Посольство Украины в США впервые за время войны открылось для посетителей

Посольство Украины в США впервые за время войны открылось для посетителей

Дата публикации 2 мая 2026 22:31
Посетителей в посольстве Украины в США. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтон украинское посольство впервые с начала полномасштабного вторжения России открыло свои двери для посетителей. Людей угостили медовиком и борщом.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В рамках культурного мероприятия гостям представили украинские традиции и современные достижения. В частности, в помещении посольства можно было увидеть писанки, куклы-мотанки, выставки дронов, а также послушать выступление бандуристки.

Посетители в посольстве Украины в США. Фото: Новини.LIVE
Заместитель посла Украины в США Денис Сценик. Фото: Новини.LIVE

Отдельно для посетителей открыли так называемую "комнату Вашингтона". Как отмечается, здание посольства расположено в одном из старейших сооружений города, что придало событию исторический контекст.

Также в рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия с участием представителей World Central Kitchen и украинского дипломатического представительства. Участники обсудили опыт Украины во время войны, в частности гуманитарные вызовы и реагирование на кризис.

Людей угощают борщом и медовиком. Фото: Новини.LIVE
Посетители в посольстве Украины в США. Фото: Новини.LIVE

Гостей мероприятия угощали традиционными украинскими блюдами — борщом и медовиком. По словам посетителей, событие вызвало значительный интерес и положительные впечатления.

Как писали Новини.LIVE, посланцы Трампа откладывают визит в Киев из-за сомнений. По данным СМИ, в Вашингтоне сомневаются, что возобновление активного участия в мирных переговорах даст ощутимый результат.

В то же время Михаил Подоляк заявил, что представители США ездят в РФ вместо Украины. Хотя Киев уже завершил всю организационную подготовку для встречи. Заместитель руководитель ОП открыто раскритиковал такое поведение Кушнера и Уиткоффа.

