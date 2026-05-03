Заместитель посла: США продолжают рассматривать визит в Украину

Дата публикации 3 мая 2026 01:34
Заместитель посла Украины в США Денис Сеник заявил, что американская сторона продолжает рассматривать предложение о визите в Украину. Как только будет согласие, Киев немедленно начнет подготовку к такой встрече.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

Что известно о вероятном визите представителей США и помощи оружием

Чиновник подчеркнул, что Украина хочет завершения войны, поэтому будет делать все уроки для того, чтобы достичь этого результата. В частности, Киев готов провести трехсторонние переговоры на уровне лидеров.

"Мы сейчас продолжаем ожидать ответа американской стороны. Мы понимаем, что внимание сейчас сфокусировано на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке скоро завершится и мы сможем вернуть фокус внимания к Украине. Это важно, поскольку наш приоритет один - мы хотим закончить эту войну справедливо, справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась снова. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем, что думают россияне по этому поводу. Мы готовы сесть за стол переговоров", — сказал Сеник.

Также он добавил, что информации о перерывах в поставках Украине оружия по программе PURL пока нет.

В то же время украинская дипломатия в США активно работает над вопросом укрепления противовоздушной обороны, в частности системами Patriot, ведь этого требует количество российских атак по нашей стране.

Как сообщало Новини.LIVE, ранее издание Kyiv Independent писало, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают визит в Украину, поскольку в Вашингтоне есть опасения, что новые переговоры не дадут результата.

Также мы информировали, что США не заложили в проект госбюджета на 2027 год отдельного финансирования программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Речь идет о 400 млн долларов, предусмотренных двухпартийным и двухпалатным актом Конгресса США в прошлом году.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
