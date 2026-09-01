Засідання у справі Ірини Мудрої відклали до 2 вересня

Засідання у справі Ірини Мудрої у вівторок, 1 вересня 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Засідання у справі Ірини Мудрої відклали до завтра. Наразі заставу за неї у розмірі 20 млн грн не внесено. Захист пояснює, що потенційні заставодавці можуть побоюватися публічної критики та медійного тиску.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду у вівторок, 1 вересня.

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Адвокати Мудрої під час засідання 1 вересня 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Що заявив адвокат Мудрої

Адвокати Ірини Мудрої повідомили, що кошти для внесення застави у розмірі 20 млн грн наразі не сплачені. За словами захисту, потенційні заставодавці можуть остерігатися публічної критики та медійного тиску, пов'язаних із самим фактом внесення коштів за Мудру.

Адвокат Мудрої наголосив, що, на його думку, через активність сторони обвинувачення та деяких антикорупційних організацій змінилося сприйняття інституту застави. Він зазначив, що люди, які мають легальні кошти та готові внести заставу, можуть побоюватися медійної атаки через такий крок.

"Завдяки медійній активності сторони обвинувачення і деяких антикорупційних організацій ми перевернули з ніг на голову інститут застави. Я впевнений, що багато людей, які мають абсолютно білі кошти в обороті, готові й бажають внести, але розуміють, що будуть піддані медійній атаці тільки за сам факт того, що вони внесли кошти на заставу", — заявив адвокат Мудрої.

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Отже, розгляд справи продовжать у середу, 2 вересня. До внесення застави Ірина Мудра залишається в СІЗО.

Засідання у справі Ірини Мудрої

Сьогодні, 1 вересня, Ірина Мудра брала участь у судовому засіданні онлайн із СІЗО. Перед початком розгляду адвокат Мудрої просив повністю закрити засідання, посилаючись на необхідність захисту приватного та сімейного життя його клієнтки, а також інформації про стан її здоров'я та здоров'я її матері.

За словами захисника, під час розгляду справи можуть обговорюватися деталі особистого життя Мудрої та її неповнолітнього сина. Він також заявив про випадки, коли представники медіа фіксували матеріали сторони захисту під час попереднього розгляду.

Суд частково задовольнив клопотання захисту. Закритими були ті частини засідання, під час яких досліджувалися документи та відомості щодо стану здоров'я Мудрої, її близьких, а також інші обставини приватного та сімейного життя.

Новини.LIVE інформували, що 25 серпня ВАКС взяв Ірину Мудру під варту з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Під час засідання вона заявила, що 232 із 237 розмов у матеріалах справи були записані через мікрофон іншої людини, якій вона довіряла. Мудра наголосила, що готова пояснити кожен запис і просить досліджувати розмови повністю, а не окремі фрагменти.

Новини.LIVE писали, що раніше під час засідання у ВАКС Ірина Мудра заявила, що не має наміру перешкоджати слідству та готова сприяти встановленню обставин справи. Вона також заперечила, що отримувала гроші від Максима Микитася, зазначивши, що не брала від нього коштів ні готівкою, ні на банківську картку. Водночас її захист проаналізував записи НСРД та заявив, що слова Микитася про "спільний інтерес" самі по собі не підтверджують зацікавленості Мудрої.

Новини.LIVE такж повідомляли, що керівник ОПУ Кирило Буданов розповів, що після звільнення Ірини Мудрої спілкувався з нею лише з робочих питань. Коментуючи згадування свого імені у справі Мудрої, він зазначив, що остаточні висновки мають робити судді. Буданов також наголосив, що не відвертається від людей, доки суд не зробить остаточних висновків.