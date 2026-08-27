Буданов розповів про спілкування з Іриною Мудрою після її звільнення

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів про спілкування з ексзаступницею очільника ОПУ Іриною Мудрою після її звільнення. За його словами, вони спілкувалися виключно з робочих питань. Також Буданов прокоментував згадування свого імені у справі Мудрої.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Буданов прокоментував спілкування з Мудрою після її звільнення

Кирило Буданов зазначив, що після звільнення спілкувався з Іриною Мудрою лише з робочих питань. Водночас журналіст запитав, чому ім’я керівника Офісу президента фігурувало у справі Мудрої. У відповідь Буданов наголосив, що остаточні висновки щодо цього мають робити судді.

"Хай судді розбираються. Де хто лунає, знаєте, багато чого де лунає", — зазначив глава ОПУ.

Керівник Офісу президента також пояснив своє ставлення до спілкування з людьми, щодо яких тривають юридичні процеси. Він наголосив, що не відвертається від людей, доки суд не зробить остаточних висновків.

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"Звільнення — це юридичний процес. Я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не були остаточні висновки", — зауважив Буданов.

Новини.LIVE інформували, що у САП наразі не бачать підстав для оголошення підозр іншим посадовцям Офісу президента у справі Ірини Мудрої. Прокурор Віталій Гречишкін зазначив, що правоохоронці не коментують причетність осіб, які не згадані в тексті підозри. Водночас рішення щодо інших фігурантів можуть ухвалити, якщо слідство збере необхідні докази.

Новини.LIVE також писали, що Вищий антикорупційний суд 25 серпня взяв Ірину Мудру під варту, визначивши заставу у 20 млн гривень. Під час засідання вона заявила, що 232 із 237 розмов у матеріалах справи були записані через мікрофон іншої людини, якій вона довіряла. Мудра наголосила, що готова пояснити зміст кожного запису та планує звернутися по допомогу до друзів і знайомих для збору коштів на заставу.

Новини.LIVE повідомляли, що 25 серпня під час засідання у ВАКС Ірина Мудра заявила, що не має наміру перешкоджати слідству та готова сприяти встановленню обставин справи. Вона також заперечила, що отримувала гроші від Максима Микитася — готівкою чи на банківську картку. Водночас захист наголосив, що слова Микитася про "спільний інтерес" не підтверджують особистої зацікавленості Мудрої.