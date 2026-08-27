Буданов рассказал об общении с Ириной Мудрой после ее увольнения

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал об общении с экс-заместителем главы ОПУ Ириной Мудрой после ее увольнения. По его словам, они общались исключительно по рабочим вопросам. Также Буданов прокомментировал упоминание своего имени по делу Мудрой.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Буданов прокомментировал общение с Мудрой после ее увольнения

Кирилл Буданов отметил, что после увольнения общался с Ириной Мудрой только по рабочим вопросам. В то же время журналист спросил, почему имя руководителя Офиса президента фигурировало по делу Мудрой. В ответ Буданов подчеркнул, что окончательные выводы по этому поводу должны делать судьи .

"Пусть судьи разбираются. Где кто звучит, знаете, многое звучит", — отметил глава ОПУ.

Руководитель Офиса президента также объяснил свое отношение к общению с людьми, в отношении которых продолжаются юридические процессы. Он подчеркнул, что не отворачивается от людей, пока суд не сделает окончательных выводов.

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"Увольнение — это юридический процесс. Я, в принципе, никогда от людей не отворачивался, пока не были окончательные выводы", — отметил Буданов.

Новини.LIVE информировали, что в САП пока не видят оснований для оглашения подозрений другим должностным лицам Офиса президента по делу Ирины Мудрой . Прокурор Виталий Гречишкин отметил, что правоохранители не комментируют причастность лиц, не упомянутых в тексте подозрения. В то же время решения по другим фигурантам могут быть приняты, если следствие соберет необходимые доказательства.

Новини.LIVE также писали, что Высший антикоррупционный суд 25 августа взял Ирину Мудрую под стражу, определив залог в 20 млн гривен . Во время заседания она заявила, что 232 из 237 разговоров в материалах дела были записаны через микрофон другого человека, которому он доверял. Мудрая подчеркнула, что готова объяснить содержание каждой записи и планирует обратиться за помощью к друзьям и знакомым для сбора средств на залог.

Новини.LIVE сообщали, что 25 августа во время заседания в ВАКС Ирина Мудра заявила, что не намерена препятствовать следствию и готова содействовать установлению обстоятельств дела . Она также возразила, что получала деньги от Максима Микитася — наличными или на банковскую карту. В то же время защита подчеркнула, что слова Микитася о "общем интересе" не подтверждают личную заинтересованность Мудрой.