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Главная Новости дня Заседание по делу Мудрой отложено: бывшая чиновница остается в СИЗО

Заседание по делу Мудрой отложено: бывшая чиновница остается в СИЗО

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1 сентября 2026 17:47
Заседание по делу Ирины Мудрой отложено до 2 сентября
Заседание по делу Ирины Мудрой во вторник, 1 сентября 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Заседание по делу Ирины Мудрой отложено до завтра. На данный момент залог за нее в размере 20 млн грн не внесен. Защита объясняет, что потенциальные поручители могут опасаться публичной критики и давления со стороны СМИ.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда во вторник, 1 сентября.

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Справа Ірини Мудрої
Адвокаты Мудрой во время заседания 1 сентября 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Что заявил адвокат Мудрой

Адвокаты Ирины Мудрой сообщили, что средства для внесения залога в размере 20 млн грн пока не уплачены. По словам защиты, потенциальные поручители могут опасаться публичной критики и давления со стороны СМИ, связанных с самим фактом внесения средств за Мудру.

Адвокат Мудрой подчеркнул, что, по его мнению, из-за активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций изменилось восприятие института залога. Он отметил, что люди, обладающие легальными средствами и готовые внести залог, могут опасаться медийной атаки из-за такого шага.

"Благодаря медийной активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций мы перевернули с ног на голову институт залога. Я уверен, что многие люди, у которых в обороте находятся абсолютно "белые" средства, готовы и желают внести залог, но понимают, что подвергнутся медийной атаке только за сам факт того, что они внесли средства в качестве залога", — заявил адвокат Мудрой.

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Таким образом, рассмотрение дела продолжится в среду, 2 сентября. До внесения залога Ирина Мудрая остается в СИЗО.

Заседание по делу Ирины Мудрой

Сегодня, 1 сентября, Ирина Мудрая участвовала в судебном заседании онлайн из СИЗО. Перед началом рассмотрения адвокат Мудрой просил полностью закрыть заседание, сославшись на необходимость защиты частной и семейной жизни его клиентки, а также информации о состоянии её здоровья и здоровья её матери.

По словам защитника, в ходе рассмотрения дела могут обсуждаться детали личной жизни Мудрой и ее несовершеннолетнего сына. Он также сообщил о случаях, когда представители СМИ фиксировали материалы стороны защиты во время предварительного слушания.

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты. За закрытыми дверями проходили те части заседания, в ходе которых рассматривались документы и сведения о состоянии здоровья Мудрой, ее близких, а также другие обстоятельства частной и семейной жизни.

Новини.LIVE сообщали, что 25 августа ВАКС взял Ирину Мудру под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. В ходе заседания она заявила, что 232 из 237 разговоров в материалах дела были записаны через микрофон другого человека, которому она доверяла. Мудра подчеркнула, что готова объяснить каждую запись и просит изучить разговоры полностью, а не отдельные фрагменты.

Новини.LIVE сообщали, что ранее в ходе заседания в ВАКС Ирина Мудра заявила, что не намерена препятствовать следствию и готова содействовать установлению обстоятельств дела. Она также опровергла, что получала деньги от Максима Микитася, отметив, что не брала у него средств ни наличными, ни на банковскую карту. В то же время её защита проанализировала записи НСРД и заявила, что слова Микитася о "совместном интересе" сами по себе не подтверждают заинтересованности Мудрой.

Новини.LIVE также сообщали, что руководитель ОПУ Кирилл Буданов рассказал, что после увольнения Ирины Мудрой общался с ней исключительно по рабочим вопросам. Комментируя упоминание своего имени в деле Мудрой, он отметил, что окончательные выводы должны делать судьи. Буданов также подчеркнул, что не отворачивается от людей, пока суд не сделает окончательных выводов.

Офис президента суд САП ВАКС расследование судебные решения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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