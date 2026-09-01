Заседание по делу Ирины Мудрой отложено до 2 сентября

Заседание по делу Ирины Мудрой во вторник, 1 сентября 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Заседание по делу Ирины Мудрой отложено до завтра. На данный момент залог за нее в размере 20 млн грн не внесен. Защита объясняет, что потенциальные поручители могут опасаться публичной критики и давления со стороны СМИ.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда во вторник, 1 сентября.

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Адвокаты Мудрой во время заседания 1 сентября 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Что заявил адвокат Мудрой

Адвокаты Ирины Мудрой сообщили, что средства для внесения залога в размере 20 млн грн пока не уплачены. По словам защиты, потенциальные поручители могут опасаться публичной критики и давления со стороны СМИ, связанных с самим фактом внесения средств за Мудру.

Адвокат Мудрой подчеркнул, что, по его мнению, из-за активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций изменилось восприятие института залога. Он отметил, что люди, обладающие легальными средствами и готовые внести залог, могут опасаться медийной атаки из-за такого шага.

"Благодаря медийной активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций мы перевернули с ног на голову институт залога. Я уверен, что многие люди, у которых в обороте находятся абсолютно "белые" средства, готовы и желают внести залог, но понимают, что подвергнутся медийной атаке только за сам факт того, что они внесли средства в качестве залога", — заявил адвокат Мудрой.

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Таким образом, рассмотрение дела продолжится в среду, 2 сентября. До внесения залога Ирина Мудрая остается в СИЗО.

Заседание по делу Ирины Мудрой

Сегодня, 1 сентября, Ирина Мудрая участвовала в судебном заседании онлайн из СИЗО. Перед началом рассмотрения адвокат Мудрой просил полностью закрыть заседание, сославшись на необходимость защиты частной и семейной жизни его клиентки, а также информации о состоянии её здоровья и здоровья её матери.

По словам защитника, в ходе рассмотрения дела могут обсуждаться детали личной жизни Мудрой и ее несовершеннолетнего сына. Он также сообщил о случаях, когда представители СМИ фиксировали материалы стороны защиты во время предварительного слушания.

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты. За закрытыми дверями проходили те части заседания, в ходе которых рассматривались документы и сведения о состоянии здоровья Мудрой, ее близких, а также другие обстоятельства частной и семейной жизни.

Новини.LIVE сообщали, что 25 августа ВАКС взял Ирину Мудру под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. В ходе заседания она заявила, что 232 из 237 разговоров в материалах дела были записаны через микрофон другого человека, которому она доверяла. Мудра подчеркнула, что готова объяснить каждую запись и просит изучить разговоры полностью, а не отдельные фрагменты.

Новини.LIVE сообщали, что ранее в ходе заседания в ВАКС Ирина Мудра заявила, что не намерена препятствовать следствию и готова содействовать установлению обстоятельств дела. Она также опровергла, что получала деньги от Максима Микитася, отметив, что не брала у него средств ни наличными, ни на банковскую карту. В то же время её защита проанализировала записи НСРД и заявила, что слова Микитася о "совместном интересе" сами по себе не подтверждают заинтересованности Мудрой.

Новини.LIVE также сообщали, что руководитель ОПУ Кирилл Буданов рассказал, что после увольнения Ирины Мудрой общался с ней исключительно по рабочим вопросам. Комментируя упоминание своего имени в деле Мудрой, он отметил, что окончательные выводы должны делать судьи. Буданов также подчеркнул, что не отворачивается от людей, пока суд не сделает окончательных выводов.