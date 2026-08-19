Ирина Мудра опровергла информацию о задержании и сообщила о предъявлении подозрения

Первое заявление Мудрой по делу НАБУ: что она сказала и как готовится к суду
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Дата публикации 19 августа 2026 21:16
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Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее провели обыски в рамках спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп". После следственных действий ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. В то же время Мудра опровергла информацию о своем задержании. По ее словам, в настоящее время она вместе с адвокатами готовится к судебному заседанию.
Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", передает Новини.LIVE.
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