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Главная Новости дня Первое заявление Мудрой по делу НАБУ: что она сказала и как готовится к суду

Первое заявление Мудрой по делу НАБУ: что она сказала и как готовится к суду

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 21:16
Ирина Мудра опровергла информацию о задержании и сообщила о предъявлении подозрения
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Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее провели обыски в рамках спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп". После следственных действий ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. В то же время Мудра опровергла информацию о своем задержании. По ее словам, в настоящее время она вместе с адвокатами готовится к судебному заседанию.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", передает Новини.LIVE.

Новость дополняется...

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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