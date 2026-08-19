Ірина Мудра спростувала затримання та повідомила про підозру

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Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї провели обшуки в межах спецоперації НАБУ і САП "Форест Гамп". Після слідчих дій їй повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас Мудра спростувала інформацію про своє затримання. За її словами, наразі вона разом з адвокатами готується до судового засідання.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", передає Новини.LIVE.

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