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Головна Новини дня Перша заява Мудрої по справі НАБУ: що сказала та як готується до суду

Перша заява Мудрої по справі НАБУ: що сказала та як готується до суду

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 21:16
Ірина Мудра спростувала затримання та повідомила про підозру
Термінова новина

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї провели обшуки в межах спецоперації НАБУ і САП "Форест Гамп". Після слідчих дій їй повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас Мудра спростувала інформацію про своє затримання. За її словами, наразі вона разом з адвокатами готується до судового засідання.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", передає Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Вікторія

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