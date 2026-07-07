Замах на бізнесмена Єрмолаєва: підозрювану знайшли вбитою

Слідчі дії у Монако та фотопортрет підозрюваної. Фото: колаж Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Київській області пізно ввечері, 6 липня, знайшли вбитою Анастасію Березовську, яку раніше оголосили в підозру через спробу ліквідації у Монако бізнесмена Вадима Єрмолаєва, що перебуває під санкціями. У межах розслідування цього вбивства силовики затримали двох осіб. Це колишній правоохоронець та чинного службовець ГУР МО.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, передає Новини.LIVE.

Під Києвом знайшли тіло вбитої виконавиці замаху на Єрмолаєва

Двох фігурантів затримали правоохоронні органи у справі про вбивство Анастасії Березовської, яка була підозрюваною в організації чи замаху на життя підсанкційного комерсанта Вадима Єрмолаєва.

Жінка, яку підозрювали у замаху на Вадима Єрмолаєва. Фото: Reuters

За інформацією від джерел видання "Українська правда" у силових структурах, серед затриманих осіб є один діючий офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони, а інший раніше працював у правоохоронній системі. Саму жінку, за свідченнями співрозмовників журналістів, застрелили.

Закопане тіло Березовської виявили в передмісті столиці 6 липня приблизно о 23:00. Оперативні джерела також надали інформацію про її переміщення. Відомо, що тривалий час, починаючи з 22 березня 2025 року і аж до 1 липня 2026 року, жінка перебувала за кордоном, але повернулася в Україну лише за кілька днів до своєї загибелі.

Редакція "Української правди" надіслала офіційні інформаційні запити до Національної поліції України та Головного управління розвідки, щоб отримати публічні коментарі щодо затримання чинного військовослужбовця ГУР і деталей розслідування.

Новини.LIVE інформувало раніше, що надвечір у понеділок, 29 червня, у Монако стався вибух у житловому будинку, який правоохоронці кваліфікували як теракт та замах на українського мультимільйонера й девелопера Вадима Єрмолаєва. Внаслідок підриву саморобного пристрою, начиненого болтами, постраждали троє людей. Сам бізнесмен та його родина отримали важкі поранення. Наразі Єрмолаєв перебуває у лікарні в Марселі — він уже вийшов із коми, і його стан покращився. Водночас його супутниця перебуває у критичному стані, вона втратила частину нижніх кінцівок.

Відомо, що у 2017 році Єрмолаєв змінив український паспорт на громадянство Кіпру заради міжнародного захисту, проте згодом потрапив під санкції РНБО через ведення торгівлі в окупованому Криму.

У ході розслідування правоохоронці Монако встановили особу підозрюваного, який залишив сумку з вибухівкою біля будинку бізнесмена та дистанційно привів її в дію. З'ясувалося, що зловмисником виявилася жінка, замаскована під чоловіка. Вона є громадянкою України та проживає в Німеччині. Інтерпол згодом оприлюднив її ім'я, фотографію та прикмети, оголосивши у міжнародний розшук із запитом на арешт до правоохоронних органів усіх країн.