Головна Новини дня Залужний подякував міністру оборони Греції за допомогу Україні

Залужний подякував міністру оборони Греції за допомогу Україні

Дата публікації: 17 березня 2026 11:06
Залужний обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони Греції
Валерій Залужний та Нікос Дендіас. Фото: Telegram/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний провів зустріч з міністром національної оборони Греції Нікосом Дендіасом. Йшлося як про ситуацію в Україні, так й на Близькому Сході.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Залужного у вівторок, 17 березня.

Читайте також:

Зустріч Залужного з Дендіасом

Як зазначив Валерій Залужний, з міністром національної оборони Греції обговорили безпекові виклики у глобальному світі.

Валерій Залужний зустрівся з Нікосом Дендіасом та обговорив ситуацію на фронті в Україні та події на Близькому Сході
Зустріч Залужного з Дендіасом. Фото: Telegram/Zaluzhnui

Сторони також детально говорили про події на Близькому Сході. Крім того, йшлося про поточну ситуацію на фронті в Україні.

У підсумку зустрічі посол у Великій Британії Валерій Залужний подякував представникам Греції за підтримку України та допомогу.

Раніше Залужний заявив про початок роботи механізму в межах угоди про 100-річне партнерство між Україною та Британією. Як наголосив посол, сьогодні це вже дає практичні результати.

Також Валерій Залужний назвав обсяги допомоги Україні від Британії. За його словами, у стійкість України вже інвестували понад 21 мільярд фунтів стерлінгів від початку повномасштабного вторгнення. Кошти витратили як на військову підтримку, так й на фінансову допомогу та гуманітарні проєкти.

До того ж, колишній головнокомандувач Збройних сил України відповів, що потрібно для завершення війни. За його словами, йдеться про комплексний підхід. Посол України у Великій Британії наголосив, що війна ведеться одночасно на трьох фронтах.

Греція Валерій Залужний ситуація на фронті
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
