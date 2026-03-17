Залужний обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони Греції

Залужний подякував міністру оборони Греції за допомогу Україні
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний провів зустріч з міністром національної оборони Греції Нікосом Дендіасом. Йшлося як про ситуацію в Україні, так й на Близькому Сході.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Залужного у вівторок, 17 березня.
Зустріч Залужного з Дендіасом
Як зазначив Валерій Залужний, з міністром національної оборони Греції обговорили безпекові виклики у глобальному світі.
Сторони також детально говорили про події на Близькому Сході. Крім того, йшлося про поточну ситуацію на фронті в Україні.
У підсумку зустрічі посол у Великій Британії Валерій Залужний подякував представникам Греції за підтримку України та допомогу.
Раніше Залужний заявив про початок роботи механізму в межах угоди про 100-річне партнерство між Україною та Британією. Як наголосив посол, сьогодні це вже дає практичні результати.
Також Валерій Залужний назвав обсяги допомоги Україні від Британії. За його словами, у стійкість України вже інвестували понад 21 мільярд фунтів стерлінгів від початку повномасштабного вторгнення. Кошти витратили як на військову підтримку, так й на фінансову допомогу та гуманітарні проєкти.
До того ж, колишній головнокомандувач Збройних сил України відповів, що потрібно для завершення війни. За його словами, йдеться про комплексний підхід. Посол України у Великій Британії наголосив, що війна ведеться одночасно на трьох фронтах.
