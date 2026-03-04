Угода України та Британії на 100 років — активізували комісію з культури

Валерій Залужний. Фото: t.me/@Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час засідання спільної українсько-британської комісії з питань культури повідомив про практичні кроки в межах угоди про 100-річне партнерство. За його словами, роботу цього механізму вже активізували, і він долучився до обговорення.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву Валерія Залужного.

Валерій Залужний зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії змінило роль культури в зовнішньополітичній роботі України не поступово, а різко.

Повідомлення Залужного. Фото: скриншот

"Ціль РФ у цій війні — знищення української ідентичності, включно з її культурою. Українські культурні інституції мають постійно вести інформаційну роботу, пояснюючи партнерам, що російська культура використовується як інструмент пропаганди і тому потребує критичної переоцінки", — повідомив Залужний.

За словами Залужного, культурну дипломатію слід закріплювати не як одноразові ініціативи, а як державна стратегії безпеки. Для цього, наголосив він, потрібні реальні можливості та ресурси, зокрема фінансові.

Раніше Валерій Залужний висловлювався про мобілізацію в Україні та спрогнозував, як зміниться підхід в майбутньому.

Окремо посол України у Великій Британії коментував, як може закінчитися війна в Україні.