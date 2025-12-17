Залужний назвав методи, необхідні для закінчення війни

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний/Facebook

Ексголовнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна в Україні має глобальний характер і потребує комплексного підходу для завершення. Водночас він зазначив, що війна ведеться одночасно на військовому, економічному та політичному фронтах, і її можна зупинити лише глобальними рішеннями.

Про це Валерій Залужний сказав під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України", інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Залужний про завершення війни в Україні

Залужний наголосив, що повномасштабна війна в Україні має глобальний характер і потребує глобального рішення.

За словами посла, це означає, що для її завершення потрібні глобальні методи та рішення, які враховують реакцію ЄС, Китаю та інших світових гравців.

"На сьогодні війна, яка ведеться на території України між Україною та Росією, вона не є уже локальним або якимось регіональним конфліктом. Не є. Така війна, яка зараз відбувається на території України, має всі ознаки глобального конфлікту. Тому, приходячи до його рішення, потрібно шукати лише глобальні методи й глобальне рішення для розв'язання цього конфлікту", — сказав Залужний.

Крім того, він пояснив, що нинішня війна не є війною на виснаження у класичному розумінні. Посол зазначив, що вона ведеться на трьох фронтах одночасно — військовому, економічному та політичному.

На думку дипломата, її можна зупинити лише комплексними заходами, а не тимчасовими рішеннями.

Нещодавно Залужний пояснив, які стратегії допоможуть Україні переломити ситуацію на фронті.

Раніше Залужний розповів про своє бачення справедливого завершення повномасштабної війни Росії проти України.