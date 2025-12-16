Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Залужний попередив про ймовірність громадянської війни — деталі

Залужний попередив про ймовірність громадянської війни — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 21:29
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні
Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив про ризик громадянської війни. Він детально пояснив, чому це може статися.

Про це Валерій Залужний розповів під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" у вівторок, 16 грудня.

Реклама
Читайте також:

Ризик громадянської війни

"Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішня реальність, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути далі? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сімʼї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед різними провокаціями та спокусою легкі гроші", — заявив Залужний.

За його словами, виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях. Він зауважив, що досвід Другої світової війни та війни в Афганістані це підтверджують.

Залужний каже, що це все може призвести також до ризиків політичної дестабілізації в країні та загрози національної безпеки. Зокрема, йдеться про громадянську війну.

"Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько одного мільйону наших захисників додому, у кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана, стане новим викликом і для держави, і для цивільного суспільства. І, що характерно, і для самих ветеранів", — додав посол.

Нагадаємо, на форумі Залужний назвав, яка наразі кількість ветеранів в Україні.

Раніше ми розповідали, хто з ветеранів може отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень.

війна українці Україна Валерій Залужний ветерани
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації