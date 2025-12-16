Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні

Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив про ризик громадянської війни. Він детально пояснив, чому це може статися.

Про це Валерій Залужний розповів під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" у вівторок, 16 грудня.

Реклама

Читайте також:

Ризик громадянської війни

"Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішня реальність, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути далі? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сімʼї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед різними провокаціями та спокусою легкі гроші", — заявив Залужний.

За його словами, виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях. Він зауважив, що досвід Другої світової війни та війни в Афганістані це підтверджують.

Залужний каже, що це все може призвести також до ризиків політичної дестабілізації в країні та загрози національної безпеки. Зокрема, йдеться про громадянську війну.

"Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько одного мільйону наших захисників додому, у кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана, стане новим викликом і для держави, і для цивільного суспільства. І, що характерно, і для самих ветеранів", — додав посол.

Нагадаємо, на форумі Залужний назвав, яка наразі кількість ветеранів в Україні.

Раніше ми розповідали, хто з ветеранів може отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень.