Главная Новости дня Залужный предупредил о вероятности гражданской войны — детали

Залужный предупредил о вероятности гражданской войны — детали

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 21:29
Залужный предупредил о риске гражданской войны в Украине
Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил о риске гражданской войны. Он подробно объяснил, почему это может произойти.

Об этом Валерий Залужный рассказал во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины" во вторник, 16 декабря.

Читайте также:

Риск гражданской войны

"Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшняя реальность, то, что мы видим. Второе, а что же может быть дальше? Надо понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед различными провокациями и соблазном легких денег", — заявил Залужный.

По его словам, возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах. Он отметил, что опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане это подтверждают.

Залужный говорит, что это все может привести также к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. В частности, речь идет о гражданской войне.

"Итак, окончание войны и перспектива возвращения около одного миллиона наших защитников домой, у кого он, конечно, есть, и переход к статусу ветерана, станет новым вызовом и для государства, и для гражданского общества. И, что характерно, и для самих ветеранов", — добавил посол.

Напомним, на форуме Залужный назвал, какое сейчас количество ветеранов в Украине.

Ранее мы рассказывали, кто из ветеранов может получить жилищный ваучер на 2 миллиона гривен.

война украинцы Украина Валерий Залужный ветераны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
