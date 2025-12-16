Залужный назвал численность ветеранов в Украине и после войны

Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал количество ветеранов в стране. Кроме того, он сообщил, сколько их будет после завершения активных боевых действий.

Об этом Валерий Залужный сказал во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины" во вторник, 16 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Ветераны в Украине

Залужный сообщил, что по информации Министерства дел ветеранов, по состоянию на июль численность ветеранов составляла 1,56 млн.

Он отметил, что после завершения активных боевых действий численность ветеранов значительно возрастет. С фронта вернутся военные, которые будут приобретать этот статус.

"С высокой вероятностью можно предположить, что в случае прекращения или замораживания активной фазы боевых действий, с фронта могут вернуться одновременно от 800 до 1 миллиона человек. Численность самих, соответственно, ветеранов будет составлять где-то примерно 2,5 миллиона человек. Давайте запомним эти цифры. 2,5 миллиона человек", — говорит посол Украины в Великобритании.

В Минветеранов оценивают, что численность ветеранов, включая членов их семей, возрастет до 5,6 миллиона после завершения активных боевых действий, что будет равно около 20% населения Украины.

А общие трудовые ресурсы по состоянию на начало 2025 года оценивался в примерно 14 миллионов человек.

"Тогда давайте с вами решим и подумаем, что могут для государства решить 5-6 миллионов человек и действительно ли они прежде всего нужны государству. Первое, и самое, пожалуй, главное, ветераны действительно могут стать главным активом государства. Активом, кстати, который находится именно в Украине, а не за ее пределами. Цифры говорят сами за себя. Это примерно 20% наличного населения в Украине", — добавил Залужный.

