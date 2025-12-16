Відео
Залужний назвав кількість ветеранів в Україні — відео

Залужний назвав кількість ветеранів в Україні — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:24
Залужний назвав чисельність ветеранів в Україні та після війни
Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав кількість ветеранів в країні. Крім того, він повідомив, скільки їх буде після завершення активних бойових дій.

Про це Валерій Залужний сказав під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" у вівторок, 16 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Ветерани в Україні

Залужний повідомив, що за інформацією Міністерства справ ветеранів, станом на липень чисельність ветеранів становила 1,56 млн.

Він наголосив, що після завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте. З фронту повернуться військові, які набуватимуть цей статус.

"З високою ймовірністю можна припустити, що в разі припинення або замороження активної фази бойових дій, з фронту можуть повернутися одночасно від 800 до 1 мільйона осіб. Чисельність самих, відповідно, ветеранів буде становити десь приблизно 2,5 мільйона осіб. Давайте запам'ятаємо ці цифри. 2,5 мільйона осіб", — каже посол України у Великій Британії.

У Мінветеранів оцінюють, що чисельність ветеранів, включно з членами їх сімей, зросте до 5,6 мільйона після завершення активних бойових дій, що дорівнюватиме близько 20% населення України.

А загальні трудові ресурси станом на початок 2025 року оцінювався в приблизно 14 мільйонів осіб.

"Тоді давайте з вами вирішимо і подумаємо, що можуть для держави вирішити 5-6 мільйонів осіб і чи дійсно вони насамперед потрібні державі. Перше, і саме, мабуть, головне, ветерани дійсно можуть стати головним активом держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. Цифри кажуть самі за себе. Це приблизно 20% наявного населення в Україні", — додав Залужний.

Нагадаємо, ветерани, які втратили домівку або були змушені виїхати з ТОТ, можуть отримати житловий ваучер.

Раніше в Одесі відкрили сервісний центр для ветеранів. Там працюють фахівці, які супроводжують їх у побутових і соціальних питаннях.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
