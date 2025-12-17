Залужный назвал методы, необходимые для окончания войны

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный/Facebook

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что война в Украине имеет глобальный характер и требует комплексного подхода для завершения. В то же время он отметил, что война ведется одновременно на военном, экономическом и политическом фронтах, и ее можно остановить только глобальными решениями.

Об этом Валерий Залужный сказал во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины", информирует с места события журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Залужный о завершении войны в Украине

Залужный отметил, что полномасштабная война в Украине имеет глобальный характер и требует глобального решения.

По словам посла, это означает, что для ее завершения нужны глобальные методы и решения, которые учитывают реакцию ЕС, Китая и других мировых игроков.

"На сегодня война, которая ведется на территории Украины между Украиной и Россией, она не является уже локальным или каким-то региональным конфликтом. Не является. Такая война, которая сейчас происходит на территории Украины, имеет все признаки глобального конфликта. Поэтому, приходя к его решению, нужно искать только глобальные методы и глобальное решение для решения этого конфликта", — сказал Залужный.

Кроме того, он объяснил, что нынешняя война не является войной на истощение в классическом понимании. Посол отметил, что она ведется на трех фронтах одновременно — военном, экономическом и политическом.

По мнению дипломата, ее можно остановить только комплексными мерами, а не временными решениями.

