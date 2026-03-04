Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Лондоне запустили культурное сотрудничество с Украиной

В Лондоне запустили культурное сотрудничество с Украиной

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 14:29
Партнерство на 100 лет — в Лондоне запустили культурное направление сотрудничества
Валерий Залужный. Фото: t.me/@Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время заседания совместной комиссии по вопросам культуры заявил, что соглашение о 100-летнем партнерстве уже переходит в практическую плоскость. Он подчеркнул, что с началом российского вторжения культурное измерение украинской дипломатии стало значительно важнее.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Валерия Залужного.

Реклама
Читайте также:

Залужный заявил о новом направлении сотрудничества Украины и Британии

Валерий Залужный отметил, что полномасштабное вторжение России изменило роль культуры во внешнеполитической работе Украины не постепенно, а резко.

null
Сообщение Залужного. Фото: скриншот

"Цель РФ в этой войне — уничтожение украинской идентичности, включая ее культуру. Украинские культурные институты должны постоянно вести информационную работу, объясняя партнерам, что российская культура используется как инструмент пропаганды и поэтому требует критической переоценки", — сообщил Залужный.

По словам Залужного, культурную дипломатию следует закреплять не как одноразовые инициативы, а как государственную стратегию безопасности. Для этого, подчеркнул он, нужны реальные возможности и ресурсы, в частности финансовые.

Ранее Валерий Залужный высказывался о мобилизации в Украине и спрогнозировал, как изменится подход в будущем.

Отдельно посол Украины в Великобритании комментировал, как может закончиться война в Украине.

Украина Валерий Залужный культура Великобритания сотрудничество
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации