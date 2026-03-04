Партнерство на 100 лет — в Лондоне запустили культурное направление сотрудничества

Валерий Залужный. Фото: t.me/@Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время заседания совместной комиссии по вопросам культуры заявил, что соглашение о 100-летнем партнерстве уже переходит в практическую плоскость. Он подчеркнул, что с началом российского вторжения культурное измерение украинской дипломатии стало значительно важнее.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Валерия Залужного.

Реклама

Читайте также:

Залужный заявил о новом направлении сотрудничества Украины и Британии

Валерий Залужный отметил, что полномасштабное вторжение России изменило роль культуры во внешнеполитической работе Украины не постепенно, а резко.

Сообщение Залужного. Фото: скриншот

"Цель РФ в этой войне — уничтожение украинской идентичности, включая ее культуру. Украинские культурные институты должны постоянно вести информационную работу, объясняя партнерам, что российская культура используется как инструмент пропаганды и поэтому требует критической переоценки", — сообщил Залужный.

По словам Залужного, культурную дипломатию следует закреплять не как одноразовые инициативы, а как государственную стратегию безопасности. Для этого, подчеркнул он, нужны реальные возможности и ресурсы, в частности финансовые.

Ранее Валерий Залужный высказывался о мобилизации в Украине и спрогнозировал, как изменится подход в будущем.

Отдельно посол Украины в Великобритании комментировал, как может закончиться война в Украине.