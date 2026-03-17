Главная Новости дня Залужный поблагодарил министра обороны Греции за помощь Украине

Залужный поблагодарил министра обороны Греции за помощь Украине

Дата публикации 17 марта 2026 11:06
Залужный обсудил ситуацию на фронте с министром обороны Греции
Валерий Залужный и Никос Дендиас. Фото: Telegram/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный провел встречу с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом. Речь шла как о ситуации в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Залужного во вторник, 17 марта.

Реклама
Встреча Залужного с Дендиасом

Как отметил Валерий Залужный, с министром национальной обороны Греции обсудили вызовы безопасности в глобальном мире.

Валерій Залужний зустрівся з Нікосом Дендіасом та обговорив ситуацію на фронті в Україні та події на Близькому Сході
Встреча Залужного с Дендиасом. Фото: Telegram/Zaluzhnui

Стороны также подробно говорили о событиях на Ближнем Востоке. Кроме того, речь шла о текущей ситуации на фронте в Украине.

В итоге встречи посол в Великобритании Валерий Залужный поблагодарил представителей Греции за поддержку Украины и помощь.

Ранее Залужный заявил о начале работы механизма в рамках соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией. Как отметил посол, сегодня это уже дает практические результаты.

Также Валерий Залужный назвал объемы помощи Украине от Британии. По его словам, в устойчивость Украины уже инвестировали более 21 миллиарда фунтов стерлингов с начала полномасштабного вторжения. Средства потратили как на военную поддержку, так и на финансовую помощь и гуманитарные проекты.

К тому же, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины ответил, что нужно для завершения войны. По его словам, речь идет о комплексном подходе. Посол Украины в Великобритании подчеркнул, что война ведется одновременно на трех фронтах.

Греция Валерий Залужный ситуация на фронте
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
