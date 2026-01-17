Британия дала Украине 21 млрд фунтов — Залужный назвал объем помощи

Видео
Миллиарды фунтов от Лондона — Залужный назвал объем помощи

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 02:26
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: МИД Украины

Великобритания инвестировала в устойчивость Украины более 21 миллиарда фунтов стерлингов с начала полномасштабного вторжения. Эта сумма включает военную поддержку, финансовую помощь и гуманитарные проекты.

Об этом заявил посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный, сообщает издание "РБК-Украина".

Читайте также:

Российские активы работают на украинскую оборону

 

Кроме финансовой помощи Лондон задает новые стандарты, заявил Залужный. Великобритания первой ввела действенный механизм использования доходов от замороженных российских активов. Эти средства теперь финансируют украинское вооружение. Залужный назвал такой шаг практическим прецедентом. Теперь агрессор фактически платит за собственную войну. Это — новый подход к ответственности РФ.

"Механизм использования доходов от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины стал практическим прецедентом нового подхода к ответственности агрессора", — сказал посол Украины в Британии.

Поддержка имеет глубокие корни. Великобритания не просто дает оружие. Помощь Лондона имеет социальное и интеллектуальное измерение. Британское общество демонстрирует солидарность на всех уровнях. Это делает партнерство стратегическим. Взаимодействие только усиливается.

Также Лондон тесно координирует каждый шаг с международными партнерами. Основной удар направлен на энергетические доходы Кремля и это лишает врага ресурсов для ведения войны, отметил посол.

По оценкам британской стороны, накопленный эффект уже лишил агрессора ресурсов, которых хватило бы на несколько лет активных боевых действий. Лондон продолжает искать новые пути ограничения возможностей Москвы.

Война должна стать слишком дорогой для Кремля. Это — принципиальная позиция британского правительства, отметил Залужный.

Напомним, накануне в Украину приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми. На вокзале в Киеве его встретил посол Украины Валерий Залужный.

А еще 16 января в Киев также приехал президент Чехии Петр Павел.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
