Британія дала Україні 21 млрд фунтів — Залужний назвав обсяг допомоги

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: МЗС України

Велика Британія інвестувала у стійкість України понад 21 мільярд фунтів стерлінгів від початку повномасштабного вторгнення. Ця сума включає військову підтримку, фінансову допомогу та гуманітарні проєкти.

Про це заявив посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний, повідомляє видання "РБК-Україна".

Окрім фінансової допомоги Лондон задає нові стандарти, заявив Залужний. Британія першою запровадила дієвий механізм використання прибутків від заморожених російських активів. Ці кошти тепер фінансують українське озброєння. Залужний назвав такий крок практичним прецедентом. Тепер агресор фактично платить за власну війну. Це — новий підхід до відповідальності РФ.

Підтримка має глибоке коріння. Британія не просто дає зброю. Допомога Лондона має соціальний та інтелектуальний вимір. Британське суспільство демонструє солідарність на всіх рівнях. Це робить партнерство стратегічним. Взаємодія лише посилюється.

Також Лондон тісно координує кожен крок із міжнародними партнерами. Основний удар спрямований на енергетичні доходи Кремля і це позбавляє ворога ресурсів для ведення війни, зазначив посол.

За оцінками британської сторони, накопичений ефект уже позбавив агресора ресурсів, яких вистачило б на кілька років активних бойових дій. Лондон продовжує шукати нові шляхи обмеження можливостей Москви.

Війна має стати занадто дорогою для Кремля. Це — принципова позиція британського уряду, зауважив Залужний.

Нагадаємо, напередодні до України приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі. На вокзалі у Києві його зустрів посол України Валерій Залужний.

А ще 16 січня до Києва також приїхав президент Чехії Петр Павел.