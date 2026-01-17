Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мільярди фунтів від Лондона — Залужний назвав обсяг допомоги

Мільярди фунтів від Лондона — Залужний назвав обсяг допомоги

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 02:26
Британія дала Україні 21 млрд фунтів — Залужний назвав обсяг допомоги
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: МЗС України

Велика Британія інвестувала у стійкість України понад 21 мільярд фунтів стерлінгів від початку повномасштабного вторгнення. Ця сума включає військову підтримку, фінансову допомогу та гуманітарні проєкти.

Про це заявив посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний, повідомляє видання "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Російські активи працюють на українську оборону

 

Окрім фінансової допомоги Лондон задає нові стандарти, заявив Залужний. Британія першою запровадила дієвий механізм використання прибутків від заморожених російських активів. Ці кошти тепер фінансують українське озброєння. Залужний назвав такий крок практичним прецедентом. Тепер агресор фактично платить за власну війну. Це — новий підхід до відповідальності РФ.

"Механізм використання прибутків від заморожених російських активів для фінансування оборони України став практичним прецедентом нового підходу до відповідальності агресора", — сказав посол України у Британії.

Підтримка має глибоке коріння. Британія не просто дає зброю. Допомога Лондона має соціальний та інтелектуальний вимір. Британське суспільство демонструє солідарність на всіх рівнях. Це робить партнерство стратегічним. Взаємодія лише посилюється.

Також Лондон тісно координує кожен крок із міжнародними партнерами. Основний удар спрямований на енергетичні доходи Кремля і це позбавляє ворога ресурсів для ведення війни, зазначив посол.

За оцінками британської сторони, накопичений ефект уже позбавив агресора ресурсів, яких вистачило б на кілька років активних бойових дій. Лондон продовжує шукати нові шляхи обмеження можливостей Москви.

Війна має стати занадто дорогою для Кремля. Це — принципова позиція британського уряду, зауважив Залужний.

Нагадаємо, напередодні до України приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі. На вокзалі у Києві його зустрів посол України Валерій Залужний.

 А ще 16 січня до Києва також приїхав президент Чехії Петр Павел.

Валерій Залужний активи Велика Британія допомога війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації