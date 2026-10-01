Інцидент на рейсі Дубай — Тель-Авів: пасажир врятував літак Flydubai

Літак, який намагалися захопити. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Пасажирський рейс із Дубая до Тель-Авіва ледь не завершився трагедією через напад оманського другого пілота на командира. Завдяки втручанню пасажирів, зокрема українця, росіянина та ізраїльтянина, борт зі 180 людьми вдалося врятувати. Наразі flydubai скасувала всі польоти до Ізраїлю, бо хоче провести розслідування ретельніше, щоб запобігти ризик повторних спроб терактів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Times of Israel.

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Flydubai зупинила рейси в Ізраїль через напад пілота

На тлі спроби умисного знищення пасажирського борту своїм же співробітником, авіакомпанія Flydubai повністю припинила авіасполучення з Ізраїлем. Перевізник чекає на результати перевірки обставин інциденту, під час якого другий пілот ледь не вбив повний літак ізраїльтян.

Представник компанії наголосив, що безпека залишається їхнім пріоритетом.

"Це тимчасове призупинення дозволить відповідним органам продовжити свою роботу та встановити всі факти, пов’язані з інцидентом", — повідомив він.

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У Flydubai також додали, що взаємодіють з усіма профільними відомствами: "Ми продовжуємо тісно співпрацювати з державними органами, регуляторами та зацікавленими сторонами аеропорту й переглянемо призупинення, коли з’явиться більше інформації. Ми повністю віддані підтримці поточного розслідування та дотриманню найвищих стандартів безпеки в нашій мережі", — зазначив речник.

Розмова з Нетаньягу та порятунок від падіння

Головну роль у стабілізації борту відіграв ще один пасажир — це Янів Охайон. Коли нападника вже нейтралізували, він помітив, що судно різко втрачає висоту. Чоловік кинувся до кабіни і різко потягнув штурвал на себе. Літак, який отримав пошкодження керма, зрештою успішно приземлився.

Під час спілкування з главою ізраїльського уряду Беньяміном Нетаньягу Охайон пригадав критичні секунди польоту.

"Літак почав потроху вирівнюватися, і тоді пілот сказав, що бере керування на себе", — розповів він прем'єр-міністру.

Коли політик поцікавився, звідки у звичайного пасажира такі навички, Янів відповів жартом. Він зізнався, що знав порядок дій завдяки перегляду телепередач, присвячених розслідуванню авіакатастроф.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що рейс авіакомпанії Flydubai, що прямував 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва, ледь не завершився трагедією через спробу викрадення. У кабіні судна сталася кривава сутичка, бо другий пілот, громадянин Оману, напав на капітана, який був громадянином ОАЕ. Борт подав сигнал про захоплення, почав неконтрольовано знижуватися та різко змінив курс, через що Ізраїль був змушений підняти на перехоплення два винищувачі.

Катастрофі запобігли самі пасажири. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав подію джихадистським терактом і підкреслив, що групі ізраїльтян вдалося прорватися до кабіни та знешкодити нападника. Після цього керування літаком перебрали на себе пасажири з льотним досвідом — громадяни України та РФ, які змогли успішно посадити борт у місті Табук (Саудівська Аравія).

Наразі підозрюваного оманця допитують саудівські правоохоронці. Усіх пасажирів рейсу після вимушеної зупинки безпечно доправили до кінцевого пункту призначення — ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон.