Инцидент на рейсе Дубай — Тель-Авив: пассажир спас самолет Flydubai

Самолёт, который пытались захватить. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Пассажирский рейс из Дубая в Тель-Авив едва не закончился трагедией из-за нападения оманского второго пилота на командира. Благодаря вмешательству пассажиров, в частности украинца, россиянина и израильтянина, самолет с 180 людьми на борту удалось спасти. В настоящее время flydubai отменила все рейсы в Израиль, поскольку намерена провести более тщательное расследование, чтобы предотвратить риск повторных попыток терактов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Times of Israel.

Реклама

Flydubai приостановила рейсы в Израиль из-за нападения пилота

На фоне попытки умышленного уничтожения пассажирского самолета собственным сотрудником авиакомпания Flydubai полностью приостановила авиасообщение с Израилем. Перевозчик ожидает результатов расследования обстоятельств инцидента, в ходе которого второй пилот едва не убил весь самолет с израильтянами на борту.

Представитель компании подчеркнул, что безопасность остается их приоритетом.

"Эта временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить свою работу и установить все факты, связанные с инцидентом", — сообщил он.

Читайте также:

В Flydubai также добавили, что взаимодействуют со всеми профильными ведомствами: "Мы продолжаем тесно сотрудничать с государственными органами, регулирующими органами и заинтересованными сторонами аэропорта и пересмотрим решение о приостановке, когда появится больше информации. Мы полностью привержены поддержке текущего расследования и соблюдению самых высоких стандартов безопасности в нашей сети", — отметил пресс-секретарь.

Разговор с Нетаньяху и спасение от падения

Главную роль в стабилизации самолета сыграл ещё один пассажир — Янив Охайон. Когда нападавшего уже нейтрализовали, он заметил, что самолёт резко теряет высоту. Мужчина бросился в кабину и резко дернул штурвал на себя. Самолет, получивший повреждение руля направления, в итоге успешно приземлился.

Во время беседы с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху Охайон вспомнил критические секунды полёта.

"Самолёт начал понемногу выравниваться, и тогда пилот сказал, что берёт управление на себя", — рассказал он премьер-министру.

Когда политик поинтересовался, откуда у обычного пассажира такие навыки, Янив ответил шуткой. Он признался, что знал порядок действий благодаря просмотру телепередач, посвященных расследованию авиакатастроф.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рейс авиакомпании Flydubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, едва не закончился трагедией из-за попытки угона. В кабине самолета произошла кровавая схватка, поскольку второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, который был гражданином ОАЭ. Самолет подал сигнал о захвате, начал неконтролируемо снижаться и резко изменил курс, из-за чего Израиль был вынужден поднять на перехват два истребителя.

Катастрофу предотвратили сами пассажиры. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал происшествие джихадистским терактом и подчеркнул, что группе израильтян удалось прорваться в кабину и обезвредить нападавшего. После этого управление самолетом взяли на себя пассажиры с летным опытом — граждане Украины и РФ, которые смогли успешно посадить самолет в городе Табук (Саудовская Аравия).

В настоящее время подозреваемый гражданин Омана допрашивается саудовскими правоохранительными органами. Всех пассажиров рейса после вынужденной остановки благополучно доставили до конечного пункта назначения — израильского аэропорта Бен-Гурион.