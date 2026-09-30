Літак Flydubai подав сигнал про захоплення: що відомо

Літак Flydubai подав сигнал про захоплення: Ізраїль підняв винищувачі
Ua ru
30 вересня 2026 09:56
Термінова новина
Літак авіакомпанії Flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про можливе захоплення. Після цього Ізраїль підняв у повітря два винищувачі для супроводу пасажирського борту.
Літак почав вручну знижуватися, після чого розвернувся та змінив напрямок польоту в бік Саудівської Аравії. Там він знизив висоту.
Про це повідомляє Times of Israel.
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