Самолет Flydubai подал сигнал о захвате: что известно

Самолет Flydubai подал сигнал о захвате: Израиль поднял истребители
Ua ru
30 сентября 2026 09:56
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Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. После этого Израиль поднял в воздух два истребителя для сопровождения пассажирского самолета. Самолет начал вручную снижаться, после чего развернулся и изменил направление полета в сторону Саудовской Аравии. Там он снизил высоту.
Об этом сообщает Times of Israel.
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