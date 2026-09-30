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Главная Новости дня Самолет Flydubai подал сигнал о захвате: Израиль поднял истребители

Самолет Flydubai подал сигнал о захвате: Израиль поднял истребители

Ua ru
30 сентября 2026 09:56
Самолет Flydubai подал сигнал о захвате: что известно
Срочная новость

Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. После этого Израиль поднял в воздух два истребителя для сопровождения пассажирского самолета. Самолет начал вручную снижаться, после чего развернулся и изменил направление полета в сторону Саудовской Аравии. Там он снизил высоту.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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